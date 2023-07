Ante la suba de casos de faringitis refuerzan la vigilancia en Misiones

martes 11 de julio de 2023 | 6:05hs.

A la cocirculación de los virus de la gripe, el Covid-19 y la bronquiolitis, el Ministerio de Salud de la Nación lanzó una alerta ante el aumento de casos lasinfecciones invasivas por la bacteriaStreptococcus pyogenes, más conocida por serla causante de la faringitis, amigdalitis o escarlatina.



Ante esta situación, la cartera sanitaria nacional instó a reforzar la vigilancia epidemiológica que consiste en el correcto diagnóstico y notificación de los pacientes. Misiones se sumó a este llamamiento y envió a todos los hospitales y centros de salud una serie de recomendaciones para detectar los síntomas, hacer hincapié en la vacunación antigripal y contra el Covid-19; y sobre todo no automedicarse.



“Hemos alertado a todos nuestros profesionales que miren de cerca niños, adultos y adultos mayores sobre todo”, señaló el ministro de Salud, Oscar Alarcón, al tiempo que manifestó: “El Ministerio de Salud de la Nación lanzó una alerta por la cantidad de casos que estamos teniendo en la Argentina desde el inicio del año 2023, en algunos lugares con mayor morbilidad y en otros lugares con menos. La provincia de Misiones hoy no tiene ningún tipo de caso de interés, más que los habituales que siempre hemos tenido”.



Cuatro provincias concentran 75 de los 118 casos confirmados de infección invasiva por Streptococcus pyogenes en todo el país. De ese total de notificaciones, 16 pacientes murieron. Se trata de la causa bacteriana más frecuente de faringitis aguda, cuyos síntomas son dolor de garganta, fiebre, cefaleas, dolor abdominal, náuseas y vómitos, así como enrojecimiento de faringe y amígdalas, mal aliento y aumento de tamaño de ganglios en el cuello, y que se trata con antibióticos.



Según el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) publicado por el Ministerio de Salud de la Nación el domingo, Catamarca, Misiones, Neuquén, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán, presentaron casos en 2023 y no habían registrado notificaciones en el período 2019-2022.



En esa línea, el ministro Alarcón aclaró “desde nuestro equipo hemos lanzado y socializado con todos los integrantes del equipo de salud para que tengan en cuenta en las consultas, en las emergencias y en los consultorios externos y que la búsqueda sea un poquito más importante de este germen.Con las herramientas que nosotros tenemos, desde el hisopado, el cultivo, mirarlo de cerca. No significa que estemos en una situación crítica ni mucho menos, ni detectamos casos que hayan sido fuera de lo normal. Es lo que está pasando siempre y nosotros estamos atentos, pero sí somos muy respetuosos de la alerta nacional”.



“El Streptococcus es el que siempre hemos escuchado, la popular angina o la amigdalitis, pyogenesse llama porque es con pus, y el Streptococcus es el germen que está en este caso como relevancia porque es el que da este tipo de angina”, explicó Alarcón.



“El tratamiento es el que se hace habitualmente, con mucha sensibilidad. Lo que pasa es que en pacientes que tienen comorbilidad, hipertensión, diabetes, obesidad y otras enfermedades de base, cualquier germen es mucho más virulento siempre y hay que tener cuidado en eso”.

Síntomas y consulta urgente

Ante la presencia de algunos de estos síntomas es importante consultar al médico/pediatra para realizar el diagnóstico oportuno y evitar la automedicación con antibióticos.



Síntomas de la faringitis: dolor de garganta, fiebre, cefaleas, dolor abdominal, náuseas y vómitos, enrojecimiento de faringe y amígdalas, mal aliento, ganglios aumentados de tamaño en el cuello.



Síntomas de la escarlatina: garganta roja y adolorida, fiebre (38.3 °C o más), erupción color rojo con textura de papel de lija, piel de color rojo intenso en los pliegues de axila, codo e ingle, recubrimiento blancuzco sobre la lengua o el fondo de la garganta, lengua “aframbuesada”, dolor de cabezas, náuseas o vómitos, inflamación de los ganglios, dolores en el cuerpo.

Recomendación

En todos los casos las personas enfermas deben evitar la concurrencia a lugares públicos (trabajo, escuela) y restringir los contactos hogareños.



Promover la vacunación antigripal en la población objetivo, así como su coadministración con vacunas anti Covid-19 y otras.



No automedicarse ni promover la automedicación. En el caso de recibir indicación médica de tratamiento antibiótico, completar el esquema (no acortar ni abandonar los tratamientos anticipadamente).

La utilización inadecuada de los antibióticos promueve la resistencia bacteriana, y atenta contra su efectividad en el futuro.

Lavarse las manos frecuentemente.

No compartir objetos de uso personal: cubiertos, vasos, toallas.

Ventilar adecuadamente los ambientes.

El monitoreo de esta bacteria comenzó en 2018

En el país, la vigilancia epidemiológica de las infecciones graves que genera esta bacteria, Streptococcus pyogenes, se realiza desde 2018,cuando se produjo un aumento de las consultas pediátricas por infecciones respiratorias. En ese momento no se detectó una mayor virulencia del patógeno como esta vez, de acuerdo a datos del laboratorio nacional de referencia del Instituto Malbrán.



La mayoría de las veces, elStreptococcus Pyogenes causa infecciones que terminan siendo leves como faringitis o amigdalitis que desaparece a los días del inicio de síntomas. En algunos casos, como los que se están monitoreando, puede ser invasiva y potencialmente fatal. “En los años anteriores (2019-2022), el mayor número de casos se había registrado en 2022 (año cerrado) con 75 casos reportados. El número de casos de 2023 representa un aumento del 281% respecto al mismo período de 2019, se comunicó oficialmente.



Desde diciembre pasado, de acuerdo con las alertas sanitarias locales, se registra esa tendencia ascendente tras la pandemia de Covid, durante la que el virus Sars-Cov-2 desplazó al resto de los patógenos.



A finales del año pasado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dio cuenta de una suba de casos en “por lo menos cinco estados” europeos (Francia, Irlanda, Países Bajos, Suecia y Reino Unido). Luego, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) dio cuenta de la misma tendencia en Uruguay y, en el país, la aparición de casos junto con virus respiratorios.



“En la Argentina, el comienzo del incremento de casos a finales de 2022 paraStreptococcus pyogenescoincide un aumento de la circulación de virus respiratorios para el mismo año. Sin embargo, no se observa esta relación en el inicio de 2022, que registró también una elevada circulación viral, principalmente de virus influenza –detalló el informe especial incluido en el último boletín de vigilancia epidemiológica nacional–. De los casos fallecidos, en uno hubo coinfección con Sars-Cov-2 y virus sincicial respiratorio (causante de la bronquiolitis). En los 15 restantes. no está registrado el estudio de virus respiratorios”.



En cuanto alperíodo de incubación“varía de acuerdo a la presentación clínica, entre uno a tres días. El tratamiento de las personas infectadas con antibiótico durante por lo menos 24 horas elimina por lo general su capacidad de propagación”.