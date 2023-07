El gobierno inauguró gasoducto NK y apura la independencia energética

lunes 10 de julio de 2023 | 6:06hs.

El presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández y el ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, inauguraron ayer el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) con llamados a la “unidad” del peronismo y el reconocimiento de medidas de gestión que fueron relevantes para el desarrollo de la obra, tales como la nacionalización de YPF y la sanción del Aporte Solidario y Extraordinario a las Grandes Fortunas.



Los tres referentes de UP compartieron el escenario en la ciudad bonaerense de Salliqueló, en el oeste bonaerense, no muy lejos del límite con La Pampa, junto al gobernador Axel Kicillof y el jefe de Gabinete Agustín Rossi, también precandidato a vicepresidente por la coalición oficialista.



El acto, que coincidió con una nueva conmemoración del Día de la Independencia, significó además la primera foto de unidad de los referentes de UP desde el cierre de listas del 24 de junio último.



Como oradores de la actividad, los tres destacaron la trascendencia de la construcción del gasoducto para el cambio de la matriz económica, al coincidir en que la obra permitirá reducir la importación de energía para pasar a exportar gas a países limítrofes, además de abastecer al consumo domiciliario y abaratar el suministro para la industria local.



A la hora de las definiciones electorales, el presidente Fernández llamó a “preservar la unidad de los que queremos que la Argentina crezca y avance” y advirtió que “las elecciones se avecinan y no todo es lo mismo en política”.



El mandatario también afirmó que “no hay ninguna posibilidad de que un país se desarrolle si el Estado no está presente” para “llevar las obras que hacen falta e impulsar las políticas necesarias”.



Tras apuntar que “la diferencia de precios que hay entre el gas extraído Vaca Muerta y el que viene en un barco importado es de 400%”, Fernández reafirmó que está “convencido” de que “si el Estado no está presente, la Argentina no se desarrolla”.



“El destino me ha permitido que hoy empecemos a declarar la independencia energética un 9 de Julio en el corazón de la provincia de Buenos Aires”, dijo, y destacó: “Pudimos hacer este gasoducto con recursos nuestros, empresas argentinas y trabajadores argentinos, que nos está garantizando que el gas llegue a los lugares de desarrollo que más lo necesitan”.



En 15 días el gasoducto norte

A su turno el ministro de Economía, Sergio Massa, resaltó ayer que en 15 días el Gobierno pondrá en marcha la licitación para la concreción de la obra de reversión del Gasoducto del Norte y adelantó que en septiembre se realizará la convocatoria para el segundo tramo del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK).



Esa segunda parte de obras del GPNK unirá la localidad bonaerense de Salliqueló con San Jerónimo, en Santa Fe, lo que permitirá en un futuro exportar gas a Brasil.



Al hablar en el acto de inauguración del GPNK en el que participaron también el presidente Alberto Fernández, la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, Massa señaló que también “el norte argentino va a estar alcanzado por el gas de Vaca Muerta porque en 15 días licitaremos la reversión del Gasoducto del Norte”.



Esa obra significará “empezar a pensar no solo en que el norte reciba el gas de Vaca Muerta, sino que además desde esa región podamos exportar a Chile y desde Bolivia podamos vender al sur y centro de Brasil”, dubrayó el titular del Palacio de Hacienda.



Asimismo, el precandidato presidencial por Unión por la Patria (UxP) confirmó que “en septiembre llamaremos a licitación para el segundo tramo del Gasoducto Néstor Kirchner (que unirá Salliqueló con San Jerónimo) para terminar de abastecer el litoral argentino y además empezar a exportar vía sur de Brasil”.



En el acto también estuvieron en el escenario el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el jefe de Gabinete y precandidato a vicepresidente por UxP, Agustín Rossi.



Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires son las 4 provincias por las que pasa la primera etapa del gasoducto, que tiene una extensión de 573 kilómetros.



Sentados en primera fila también estuvieron la secretaria de Energía, Flavia Royon; el presidente de YPF, Pablo González; y el titular de la empresa Energía Argentina (Enarsa), Agustín Gerez.



La decisión del Gobierno es que la megaobra que se inauguró ayer sea el puntapié inicial de un conjunto de proyectos de infraestructura que permitirán cambiar la matriz energética nacional, de manera de convertir al país en un actor de peso en el mapa exportador global.



Al respecto, Massa dijo ayer que “Argentina va a pasar de ser un país con déficit de dólares por tener que importar energía a tener superávit en su balanza comercial porque estamos haciendo las obras que cambian definitivamente esa ecuación”.



En ese marco tuvo lugar el anuncio del llamado a licitación en 15 días de las primeras obras para el proyecto de reversión del Gasoducto del Norte, lo que complementará la infraestructura necesaria para llevar el gas de Vaca Muerta a 6 millones de usuarios de las provincias de esa región del país.



La llamada reversión del Gasoducto del Norte tiene como obra principal la construcción de un ducto de 30 pulgadas que permitirá unir a la altura de la provincia de Córdoba los dos grandes sistemas que abastecen al país operados por las transportadoras Gas del Norte y Gas del Sur.



Se trata de un tramo de 150 kilómetros de extensión entre la localidad de La Carlota y Tío Pujio, que iría casi en paralelo a la ruta provincial 4, para vincular el Gasoducto Central Norte (TGS) proveniente de la Cuenca Neuquina, y el Gasoducto del Norte (TGN) que se extiende desde Campo Durán, en Salta, justo en el límite con Bolivia, con la localidad bonaerense de General Pacheco.

Massa anunció más inversiones para el desarrollo del transporte de gas.

Por otro lado, Massa también confirmó que en septiembre se concretará el llamado a licitación para llevar a cabo las obras de la segunda etapa del GPNK, que conectará la localidad bonaerense de Salliqueló con San Jerónimo, en Santa Fe, lo que permitirá en un futuro exportar gas a Brasil.“En septiembre llamaremos a licitación para el segundo tramo del Gasoducto Néstor Kirchner para terminar de abastecer el litoral argentino y además empezar a exportar vía sur de Brasil”, dijo el jefe del Palacio de Hacienda.

Estiman superávit para 2025

El presidente de Energía Argentina (Enarsa), Agustín Gerez, afirmó ayer que Argentina alcanzará el superávit energético en 2025 y estimó que con la puesta en marcha del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) el país ahorrará U$S42.000 millones en los próximos diez años.



En declaraciones a la prensa al finalizar el acto de inauguración del GPNK, Gerez estimó también que la reversión del Gasoducto del Norte, cuya obra se licitará en 15 días, generará un ahorro de U$S1.700 millones por año.



El titular de Enarsa estuvo sentado en primera fila en el acto oficial llevado a cabo en localidad bonaerense de Salliqueló, que encabezaron el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa. Consultado sobre la importancia de la megaobra que permitirá ampliar la capacidad de transporte del gas de Vaca Muerta, Gerez señaló que “en nueve meses hemos logrado cumplir un objetivo que creo que nos tiene que enorgullecer a todos, sin importar el color político”.



“Esto es un éxito rotundo para para el conjunto de la sociedad y demuestra un camino a seguir. Digo, más allá de los beneficios que pueda dejar el gasoducto, creo que traza una línea de comportamiento respecto del Estado en conjunto con el sector privado”, agregó el funcionario.

Aporte Solidario y Extraordinario

El ministro de Economía, Sergio Massa, valoró ayer el pago de los argentinos que contribuyeron con el Aporte Solidario y Extraordinario que permitió financiar la construcción del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK), y advirtió que a aquellos que aún no lo abonaron “se les cobrará igual”.“Gracias a los argentinos que pagaron el aporte solitario, les vamos a mandar una carta con el resultado de la obra y agradeciéndoles porque de alguna manera el esfuerzo que hicieron ayuda al crecimiento y al desarrollo de la Argentina”, dijo Massa esta tarde durante el acto de inauguración del GPNK en la localidad bonaerense de Salliqueló.“Los que no pagaron se perdieron la oportunidad de ser protagonistas de un hito que los próximos 30 años los argentinos van a disfrutar”, señaló el ministro, tras lo cual remarcó que a quienes incumplieron con ese tributo “se les cobrará igual”.

Cristina valoró el suministro para la industria nacional y elogió a Massa

Desde el gobierno coincidieron en resaltar el rápido avance con el nuevo gasoducto y la independencia que promueve.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner reafirmó ayer que, si bien se busca “exportar” gas con el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK), el otro objetivo es garantizar “gas y petróleo para nuestra industria” para que sea “más competitiva”, y brindó abundantes elogios al ministro de Economía y precandidato presidencial oficialista, Sergio Massa.



“Esto no fue magia, estos 573 kilómetros” que abarca el tramo del gasoducto “vienen a coronar la recuperación de nuestra petrolera de bandera (YPF)”, dijo la vicepresidenta durante el acto de inauguración del GPNK en el partido bonaerense de Salliqueló.Desde la Estación de Medición Salliqueló del gasoducto, en la ruta provincial 85, a la altura del kilómetro 285 (junto a la planta compresora Saturno), donde se conecta con la red troncal, Cristina Kirchner reafirmó la decisión de avanzar con la obra energética. Y en su alocusión también agradeció a Massa “por la fuerza que le pusiste al gasoducto, pero también por la fuerza que pusiste desde que sos ministro. La verdad te hiciste cargo en un momento muy difícil, muy complejo, no arrugaste y vas para adelante. Eso siempre es bueno, hay que entender la función pública que es 24 por 24”.



“Todos tiene que saber, y los que están sentados en sillones calientes lo saben mejor que nadie, que cuando uno toma decisiones afecta intereses, porque es imposible gobernar, y sobre todo en materia económica, sin afectar intereses”, subrayó, dando cuenta de la fuerte embestida que sufrió por parte de empresarios y medios concentrados de comunicación.



Para concluir, y ante la posibilidad de un triunfo de UxP, en los comicios de octubre, la dos veces presidenta, sostuvo: “Tiene que saber todo aquel que quiera gobernar la Argentina -que puede ser que después te critiquen o te hagan cosas peores todavía si has tomado decisiones en favor del país- que vale la pena acostarse a la noche y pensar que se ha hecho lo que se debía”.