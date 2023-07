La gurisada acciona la cartelera teatrera

lunes 10 de julio de 2023 | 6:00hs.

Banderines de colores indicaban el lugar donde se celebraría la fiesta. El altoparlante anunciaba a viva voz que el show estaba a punto de comenzar y, grandes y chicos, comenzaron a ocupar sus lugares para no perderse ningún detalle. Algunos adultos se acomodaron en bancos y silletas, mientras que otros observaron de pie; y al frente del escenario improvisado, sobre una gran lona roja, los niños -invitados de honor a la gala- se sentaron para participar activamente del evento.



La música se pausó para dar voz al anuncio oficial: la 10° edición de Gurises al Teatro comenzaba, marcando una agenda de presentaciones y actividades para disfrutar durante estos días de receso invernal.



La previa contó con repartición de globos con formas, maquillaje artístico y juegos para atraer al público infantil. Con algunos bailes divertidos e interacciones lúdicas, Walter Bogado, del grupo Agua de Río, allanó el terreno para el comienzo de la función. Para las 18, todos estaban atentos y expectantes de lo que ocurriría en el escenario. Mika Morán, del grupo Vuelo Azul, irrumpió en escena con una apuesta sensorial. Con música, colores, burbujas y sonidos acaparó la atención del público y jugó con los presentes; en una obra que se llevó todos los aplausos.



Gurises al teatro largó ayer con una varieté artística y varias propuestas interactivas en el Cuarto Tramo de la Costanera. Serán 11 días de fiesta, con presentaciones variadas y elencos de Misiones, Mendoza, Paraguay, Brasil, Perú y otros lugares.



La sede oficial de la fiesta teatrera será el Centro Cultural Vicente Cidade. Allí, desde este miércoles y hasta el 22 habrá presentaciones todos los días. Serán 11 elencos que participarán con 11 obras diferentes y en la previa de cada función habrá maquillaje artístico, talleres de pintura y dibujo y otras propuestas lúdicas que comenzarán a las 17. En tanto, las funciones arrancarán todos los días a las 18.



Este año, además de las presentaciones en el Cidade, la previa con juegos y las funciones al aire libre y en espacios no convencionales también se llevará a cabo una feria de emprendedores con propuestas infantiles el 14 y 15 de julio. La cita es en la sala Kowalski del Cidade y pretende acercar y promover una variedad de emprendimientos y proyectos destinados al público infantil.



“Fuimos invitando elencos de acuerdo a las temáticas y estéticas que proponen en sus obras, la idea es ofrecer diferentes propuestas y una variedad para todos los gustos y edades”, destacó Silvina Warenycia, del Grupo Agua de Río y organizadora del festival, en diálogo con El Territorio.



“En la previa habrá, como siempre, actividades para que los chicos entren en clima de juego y para disfrutar de todo lo que ofrece el teatro”, agregó.



En el marco del festival, ya se presentaron en el Hogar de Niñas Santa Teresita y brindaron dos funciones de una obra teatral para bebés. Asimismo, a las funciones del Cidade se suman a la grilla presentaciones en diferentes barrios, plazas, merenderos y “espacios en los que generalmente no se consume teatro o donde hay niños que no tienen la posibilidad de ir a una sala a ver una obra. Sabemos que no es lo mismo, pero hacemos lo posible para acercarlos al teatro y que disfruten de ese mundo imaginario que el arte ofrece”, explicó Warenycia.



En ese sentido, también remarcó la importancia de sostener a lo largo de una década un festival independiente que crece año tras año y que ya se ha convertido en una opción fija en vacaciones de invierno: “Llevar adelante este evento es un gran logro para nosotros, una felicidad enorme. Hay chicos que nos vienen acompañando hace mucho tiempo y nos alegra saber que ellos disfrutan, que nos eligen”.



Y continuó: “También es muy gratificante saber que contribuimos a acercarlos al mundo del teatro. Tenerlos en cuenta como espectadores y como futuros consumidores de teatro es importante. En esta fiesta formamos espectadores y eso es una tarea importantísima”.



La finalidad de esta gran fiesta es generar un evento integral y aprehensivo, con el foco puesto en los niños. Es que “todo lo que se trata desde lo artístico y con el juego allana el camino. Es muy difícil desde lo teórico enseñarles a los chicos sobre el cuidado del medioambiente, la empatía, el respeto o los buenos valores. Pero con el arte, todo es posible. Y edición tras edición, sentimos que lo logramos”.

Con burbujas y canciones, grandes y chicos disfrutaron de la función. Foto: Marcelo Rodríguez

En la previa de la función hubo baile, globos, juegos y mucha diversión. Foto: Marcelo Rodríguez

Piratas, mariposas y gatitos, el maquillaje artístico fue una parada obligatoria. Foto: Marcelo Rodríguez