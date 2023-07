Herrera Ahuad confirmó pedido a Lula para financiamiento del puente

lunes 10 de julio de 2023 | 6:05hs.

La conmemoración por el 207° aniversario de la Independencia Argentina, cuyo acto central en la provincia tuvo epicentro en San Javier, fue el marco propicio para que el gobernador Oscar Herrera Ahuad, revelara un diálogo mano a mano que mantuvo con el presidente brasileño, Lula da Silva. “En la reciente cumbre del Mercosur le he marcado puntualmente la necesidad de que no se caiga el financiamiento y de que se pueda garantizar el inicio de la obra tan importante para esta región como es el puente San Javier-Porto Xavier”, lanzó durante el discurso.



Previo al inicio del tradicional desfile cívico militar, el mandatario descubrió ante la población ese detalle, llevando tranquilidad “de que seguiremos insistiendo con la gestión”. Es que, a fines del mes pasado, el Tribunal de Justicia de San Pablo decretó la quiebra de la empresa constructora Coesa, que fue la elegida para iniciar las primeras tareas de construcción del puente.



El intendente de San Javier, Matías Vilchez, fue el primero en tomar contacto con el gerente comercial de la empresa brasilera, para conocer de primera mano la situación. La devolución que recibió circuló en torno a inconvenientes burocráticos, que no ponen en riesgo la obra. Incluso hay interés en que la compra de materiales, se realice en la Argentina.



“Más allá de esas noticias que tuvimos estos últimos días del puente internacional, tuve la oportunidad, y por eso quería contarles porque siempre los tengo presentes, de reunirme con el Gobernador del Estado de Río Grande do Sul, y en conjunto hemos planteado a los gobiernos nacionales de ambos países, la factibilidad y la necesidad de seguir avanzando con el puente”, agregó el mandatario provincial.



El pasado mes de febrero se firmó la orden para iniciar la obra del viaducto. La rúbrica se concretó en Brasilia, entre la empresa constructora Coesa y DNIT (Vialidad Nacional en Brasil). En aquella oportunidad, las autoridades anunciaron que el inicio de las tareas, estaban pactadas para el segundo semestre de este año.



Federalismo

En el acto en San Javier, Herrera Ahuad enfatizó la fuerte impronta federal de la declaración de la Independencia, con una mirada en el presente. “La historia argentina se va escribiendo con los matices que tenemos en el día de hoy”.



“Misiones, como territorio en la voz del Congreso de Tucumán, tuvo una enorme participación, porque sufrió los embates desde diferentes áreas colonizadoras, de los bandeirantes, acá cerca, librando batallas durante muchos años con Andresito como estandarte”, indicó. Al tiempo que destacó el papel fundamental de la provincia y del General Martin Miguel de Güemes como integrante del Ejército del Norte protegiendo esta zona del país.



“Honramos a los hombres valientes que decidieron una nación soberana y un eje de construcción nacional que nos incluya a todos dentro de un país federal”, reafirmó.



Por otro lado, Herrera Ahuad se refirió a los nuevos objetivos en la provincia y en la localidad de San Javier: “Tenemos grandes desafíos que hacen a la salud, donde hemos licitado y vamos a iniciar la obra de un hospital de nivel dos que será de referencia en esta zona”.



Al finalizar su discurso, el titular del Poder Ejecutivo provincial agradeció a todos los misioneros “por haber construido durante este tiempo una sociedad que está por encima de los conflictos personales que pueda haber entre uno y otro”. Y subrayó que “tenemos el mandato de seguir caminando la provincia”.



Vilchez, por su parte, resaltó que “esta gestión continúa promoviendo la independencia política por la que lucharon nuestros próceres allá por 1816. “Lo hacemos cuando entregamos herramientas a emprendedores, mejoramos los caminos rurales o hacemos un pozo perforado para los productores”, completó.

Lalo Stelatto encabezó acto en Posadas

En la Plaza Justo José de Urquiza, el intendente de Posadas, Leonardo Stelatto, encabezó el acto de celebración de los 207 años

de la declaración de la Independencia Argentina.



"Celebramos y reivindicamos nuestra identidad como argentinos, reconociendo la trascendencia de construir un sentido de unidad en nuestra querida ciudad”, resaltó el alcalde.



"La fecha es de júbilo y reflexión, renovamos el compromiso de construir una patria fuerte y próspera. Valoramos la libertad como bien supremo y reconocemos que solo a través del trabajo y la solidaridad podemos edificar el futuro ", añadió.