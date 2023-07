Caramelito contó qué la enamora de Coco: “Está presente, bailamos”

lunes 10 de julio de 2023 | 6:00hs.

Una separación dolorosa e inesperada y la llegada de un nuevo amor, todo eso vivió Cecilia “Caramelito” Carrizo en la primera mitad de este 2023.



La conductora de 39 años habló con Gente sobre los cambios profundos que afrontó a partir de que Damián Giorgiutti, con quien estuvo casada 25 años y tiene dos hijos, le pidió el divorcio.



Meses después, Cecilia comenzó una relación con el actor y conductor Coco Sily (61), a quien conoció por un proyecto laboral.



Sobre el planteo de separarse que le hizo su ex, explicó: “25 años juntos. Nos conocimos jóvenes, yo grababa un programa y él producía. Recorrimos la vida, tuvimos hijos, tuvimos trabajos, falta de trabajo. La vida. Él sintió que la pareja tenía que terminar

y me lo dijo. Me dolió, no lo esperaba, estuve muy mal”o.



De su romance incipiente con Sily, describió que “él es muy lindo, cómo me mira, me escucha, está presente, nos reímos, bailamos... Hablamos mucho, nos gusta”.