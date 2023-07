Bernardo de Irigoyen cumple 102 años y prolongará los festejos todo el mes

lunes 10 de julio de 2023 | 6:04hs.

Bernardo de Irigoyen, la ciudad más oriental del país, celebrará mañana 102 años de su fundación. En este sentido, el acto central se realizará en la fecha aniversario a las 10 de la mañana. En la ceremonia estarán presentes autoridades provinciales y locales.



Si bien el festejo central será mañana, durante todo el mes se realizarán actividades en el marco del mes aniversario de la localidad. Precisamente, las celebraciones comenzaron el 1 de julio con el baile del pueblo y elección reina. En está ocasión, la nueva soberana elegida para miss Bernardo Irigoyen fue la joven Aylén Agustina Montiel.



Asimismo, continuaron los días 7, 8 y 9 con la Expo Bernardo de Irigoyen 2023 en la plaza central San Martín. Se trata de un evento pensado para toda la familia, jóvenes y grupos de amigos, con exposiciones y stands de distintas instituciones, emprendedores, comerciantes.



Además, el evento contó con muestras artísticas en sus distintos rubros, productos y sabores regionales, entre otros.



Sobre Irigoyen

Irigoyen, ciudad del Nordeste misionero, está ubicada a más de 800 metros sobre el nivel del mar, mayor altura de toda la Mesopotamia argentina.



Cuenta con 35.000 habitantes según el último censo y es considerada la más oriental de Argentina, motivo por el cual en esta zona se reciben los primeros rayos de sol de cada jornada.



En el límite con Brasil, en una frontera seca, es ideal para entender y vivir el encuentro de dos culturas. Además, es un importante punto de ingreso y egreso de personas al país.



Particularmente, sólo una vereda marca los límites entre el territorio argentino y el brasileño, por más de cinco kilómetros de frontera seca, que más que dividir une dos países, sus culturas e idiosincrasia tan particular.



En ese contexto de frontera seca, las prácticas, los hábitos, las costumbres y la lengua se hacen porosas y difíciles de distinguir. Bernardo de Irigoyen limita también con dos municipios de distintos estados de Brasil: Barracao y Dionisio Cerqueira, que a simple vista podría definirse como un gran barrio.



Particularidades

Asimismo, en la localidad, el 70% de los trabajadores son empleados públicos, aduaneros, docentes, gendarmes, trabajadores de Migraciones o del Ejército.



En los últimos años, creció en gran manera el comercio y la actividad ganadera, moviendo la economía y el desarrollo regional.



En esa frontera no sólo las comidas, la música y la moda brasileña penetraron en las prácticas de los irigoyenses, también existen las pasiones y los amores de frontera, es así que varias parejas se formaron entre argentinos y brasileños a lo largo de la historia.



Del mismo modo, el fútbol es otra de las pasiones que se vive a flor de piel y las rivalidades se manifiestan aún más en los límites físicos. Cuando ganan un partido de un lado o del otro de la frontera, son similares los festejos con caravana a festejar frente a frente.



En un principio, el municipio de Bernardo de Irigoyen se denominó Barracón, debido a la radicación de tolderías llamadas barracas.



Del lado argentino y del brasileño, antes del año 1900, los pueblos tenían el mismo nombre, dado a que la corteza terrestre tiene muchas barrancas. Por aquellos años, también -a lo que es hoy la localidad de Bernardo de Irigoyen- se lo conocía con el nombre de Aparicio Cue.



El 11 de julio de 1921, por decreto 1612 del Poder Ejecutivo provincial, se fundó el pueblo de Barracón y en 1936 fue sustituido por el del prestigioso ex canciller argentino, Bernardo de Irigoyen.



A esta región no solamente llegaron aventureros -a lomo de mula, atravesando picadas, cerros y todo tipo de obstáculos naturales en la espesura de la selva misionera- que a través del tiempo se hicieron colonos o comerciantes, quienes mancomunados con los nativos en esfuerzo y sacrificio, fueron puntales de la prosperidad de la localidad.



En la zona también se afincaron personas muy importantes en la docencia, la seguridad y otras actividades, que marcaron un hito a lo que es Bernardo de Irigoyen hoy.