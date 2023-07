Las ventas minoristas pyme cayeron 3,6% anual en junio

lunes 10 de julio de 2023 | 6:04hs.

Las ventas minoristas descendieron por sexto mes consecutivo en junio, al ubicarse 3,6% por debajo del mismo mes de 2022, en la medición a precios constantes. El primer semestre del año cierra con una baja de 1,8% interanual. También en la comparación mensual, se vendió 0,9% menos en junio que en mayo.



El Índice de Ventas Minoristas Pymes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), fue elaborado en base a un relevamiento mensual entre 1.241 comercios minoristas del país, realizado del 3 al 7 de julio.



El mercado está ofreciendo pocas opciones de cuotas sin interés como otros tiempos, y eso frena compras de valores más elevados, que repercuten sobre todo en el sector de la indumentaria, perfumería y electrodomésticos.



Una tendencia que se mantiene es el mayor peso de los servicios en la canasta de consumo, especialmente vinculados a ocio, recreación, que le resta ventas a bienes.



Seis de los siete rubros medidos tuvieron caídas anuales en sus ventas durante el mes de junio.



La mayor retracción la sintió el rubro textil e indumentaria (-9,6%) y el único ramo en alza fue farmacias (+3,9%), aunque con dificultades en la reposición de algunas drogas específicas.



En alimentos y bebidas, las ventas retrocedieron 4,1% anual en junio, a precios constantes y acumulan una caída de 1,4% en el primer semestre del año frente al mismo periodo de 2022. Sin embargo, en la comparación intermensual, apenas subieron un 0,1%.



Las empresas consultadas por Came reportaron faltantes de azúcar, aceite, arroz, variedades de fideos, quesos y fiambres, entre otros productos.



En las ciudades en las que se registra un consumo por encima del promedio nacional, los almacenes pymes se vieron afectados por las ofertas de las grandes cadenas de supermercados. En tanto, en provincias como Santa Fe y Entre Ríos, las billeteras virtuales lanzadas por los gobiernos locales intentan impulsar un alicaído consumo.



En el rubro bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles, las ventas bajaron 4,7% anual en junio, a precios reales, y 2,7% en la comparación mensual.



En el primer semestre llevan una baja de 2,2% frente al mismo periodo del 2022. Los negocios siguen buscando variantes para vender, incorporando otros productos o haciendo promociones, en un mercado donde el consumo está frenado para productos que no son de primera necesidad.



En junio se observaron muchos altibajos, con momentos en los que parecía que las ventas se recuperaban y otros donde se congelaban.



Con relación a calzados y marroquinería, Came reporta que hubo un declive del 0,4% anual en junio, a precios reales, y del 1% en comparación mensual.



En el primer semestre acumulan una caída de 0,7% frente a los mismos meses del año anterior. Lo que mejor se vendió fue el calzado deportivo. En cambio, no tuvo un buen mes el calzado invernal femenino, básicamente botas.



Las promociones de algunos bancos y por el Día del Padre favorecieron la venta del mes, aunque no lograron cambiar la tendencia.



Farmacias

Las ventas subieron 3,9% anual en junio, pero descendieron 2,3% mensual, siempre a precios constantes en el rubro farmacias. En el semestre suman un aumento interanual de 6,9%.



Las farmacias vienen sufriendo el retaceo de mercadería y las demoras en los pagos de las obras sociales, pero compensan con otros productos y accesorios que suman al negocio. Hubo mucha promoción por redes sociales, no sólo de nuevos artículos, sino de campañas preventivas de diferentes enfermedades para atraer consumos.



En perfumería las ventas bajaron 2,9% anual, 0,7% mensual, y 0,6% en el acumulado del primer semestre del año. Tienen mucha competencia de las farmacias, incluso en las ciudades más pequeñas, que cada vez más incorporaron productos de perfumería.



Quienes se dedican a los dos rubros, señalan que las utilidades vienen por la parte de la farmacia exclusivamente.

En cifras

1,8% Es el porcentaje interanual con el que cierra en descenso, las ventas minoristas pyme en el primer trimestre. Con relación a mayo, junio cayó en un 0,9%.

Dificultades de abastecimiento en ferretería y construcción

Junto a los materiales eléctricos, los artículos de ferretería e implementos para la construcción, experimentaron una declinación del 2,2% anual y 0,3% mensual en junio.



De acuerdo al informe de Came, en el acumulado de los primeros seis meses del año se mantienen sin cambios frente a igual semestre del 2022.



El sector sigue con muchos problemas de abastecimiento de productos importados y nacionales. Los empresarios reclaman que los precios del rubro suben al ritmo del dólar blue pero no bajan con esa misma dinámica.



“Todos los productos están cotizando a precios dólar informal”, coinciden.



Otra problemática es el acortamiento de los plazos de pago a proveedores que, junto a la falta de stock, afecta el volumen de facturación.



“Esperábamos un repunte en las ventas, sobre todo siendo un año electoral, y en junio vendimos menos que el año pasado”, contaron desde una ferretería y venta de materiales eléctricos de Resistencia, Chaco



“Las ventas del mes estuvieron muy bajas y el invierno es nuestra temporada alta, estamos preocupados”, advirtió un empresario de aberturas de Córdoba.



En textil e indumentaria, las ventas bajaron 9,6% anual en junio y 1,6% mensual, así llevan en lo que va del año un desplome del 10% frente a igual periodo de 2022.



Los comercios sostienen que hubo poca clientela activa en el mes y que los precios tuvieron un fuerte salto entre mayo y junio. Si bien el Día del Padre ayudó, en general para las ventas del rubro, la nueva temporada viene con demoras.