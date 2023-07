La Red de Traslados concreta hasta 400 atenciones mensuales en Posadas

lunes 10 de julio de 2023 | 6:04hs.

Según datos de la Red de Traslados, se concretan entre 300 y 400 asistencias mensuales dentro de Posadas, por diversos motivos de emergencia y existe mayor saturación en las horas pico.



“Los llamados son muy variados: personas con hipertensión, desvanecidas, caídas desde alturas, grescas, violencia familiar. En el día a día, lo más común es el accidente vial y, dentro de ello, el 70% de los siniestros involucran una motocicleta. Los sábados de noche tenemos mayor cantidad de grescas e intentos de suicidios”, precisó en conversación con El Territorio, el jefe de la Red de Traslados de Misiones, Gastón Roux.



En este marco, advirtió que cada fin de semana se registran de tres a cuatro intentos de suicidio. “Muchas veces, al no tener criterio de derivación por no presentar heridas, estos casos quedan en el domicilio, y estamos trabajando en un protocolo que active un sistema de contención a la persona y al grupo familiar. Ocurre en cualquier horario, por lo cual necesitaríamos una guardia 24 horas y un centro asistencial para la contención”, señaló. Asimismo, puntualizó que, en los casos que requieren derivación, la persona es trasladada al Hospital para realizar chequeos tanto clínicos como de salud mental.



Primeros auxilios

Por otra parte, destacó que las unidades de respuesta rápida (URR) son una gran ayuda para los casos que no requieren una unidad grande de traslado, dado que también cuentan con desfibrilador en caso que una persona esté en paro. De esta forma, se disminuyen los tiempos de respuesta.



Ante una situación de emergencia, el primer paso a seguir es verificar la respiración de la persona y llamar al servicio de emergencia, sea la línea 107 o 911. En caso de que la persona esté inconsciente, se le debe empezar a realizar una de las principales técnicas de auxilio, la reanimación cardiopulmonar o RCP, por sus siglas.



Roux detalló cómo comenzar con la reanimación en caso de tratarse de un adulto o de un niño o infante. “En los adultos, se aplica una serie de 30 compresiones a la altura de la tetilla, aproximadamente en el esternón, utilizando la fuerza del cuerpo para hacer presión. Cada cinco series de compresiones se completaría un ciclo de dos minutos, momento en el que se debe reevaluar si la persona salió del paro”, explicó.



“El RCP pediátrico, por su parte, implica una serie de 30 compresiones con menor profundidad (de 3 a 5 centímetros) que puede hacerse con el pulgar, dos dedos, o con la palma de la mano. En ambos casos, pasados los 18 a 20 minutos de reanimación, se vuelve casi irreversible el cuadro de paro cardíaco. Por ley, el personal de salud debe mantener la RCP por un lapso de 30 minutos”, completó. Si bien en estas situaciones es común llegar a generar alguna fractura de costilla o de esternón por la fuerza aplicada, se trata de un daño menor en comparación con salvar una vida.



Otra técnica importante de conocer es la maniobra de Heimlich, la cual se usa en caso de haber una obstrucción de la vía aérea por la ingesta de algo. En este caso, se toma a la persona atorada desde atrás, apoyando su espalda contra el pecho propio y, con las dos manos, se realiza un movimiento de “U” en la boca del estómago para darle fuerza a expulsar lo que esté obstruyendo. En casos pediátricos, se coloca al niño o infante boca abajo, con mucho cuidado, para palmear su espalda. El intento de meter los dedos para desobstruir puede ser perjudicial y generar mayores problemas.

En cifras

