Sorpresivo furor por Threads sumó millones de usuarios

lunes 10 de julio de 2023 | 6:00hs.

Threads, la nueva red social de Meta (ex Facebook) montada sobre la plataforma de Instagram pero que busca competir con Twitter, sorprendió por su inesperado éxito desde las primeras horas de su lanzamiento.



Según confirmó Mark Zuckerberg, CEO de la compañía y fundador de Facebook, en la mañana del viernes, a 36 horas de su lanzamiento, Threads, acumuló 70 millones de usuarios registrados, y según expresó, el número está “muy por encima de nuestras expectativas”.



La popularidad inicial de la plataforma lleva tranquilidad para la compañia Meta y para el mismo Zuckerberg, que hace tiempo que no tiene un proyecto exitoso entre sus manos, después de los antecedentes de la compra de Instagram hace once años, la de WhatsApp hace nueve años, y los por ahora, frustrantes intentos de instalar el metaverso, desde el 2021 cuando Zuckerberg anunció el cambio de nombre de la compañía, de Facebook a Meta.



Para Meta, la apuesta por destronar a Twitter, es clave para el futuro de la compañía, dado que en octubre de 2022, reportó ganancias un 50% menores que en 2021 (sobre todo, por inversiones en el desarrollo del metaverso que no han rendido sus frutos por ahora), en el primer trimestre del año ganó un 23,5% menos que en el mismo periodo de 2022. En los primeros meses de este año, además, echó a casi 21.000 empleados en varias oleadas, lo que equivale al 24% de su planta. Así que tener un producto nuevo, aun uno del que todavía no saben bien cómo monetizar, es un paso hacia adelante.



Detalles de la plataforma

Threads es una plataforma de circulación de contenido al estilo Twitter, que privilegia las publicaciones breves y el seguimiento de contenido en tiempo real, aunque no tiene búsqueda de tendencias por ahora.



Está disponible con apps para Android y para iPhone, pero no tiene una versión web hasta el momento, aunque sí se pueden ver Threads ajenos en un navegador.



Los posteos de Threads tienen un límite de 500 caracteres y pueden incluir enlaces, fotos y videos de hasta 5 minutos de duración. Y por supuesto se puede compartir en la cuenta de Instagram como historia, o como enlace en otra plataforma.



La lista de contenido en tiempo real de en Threads incluye publicaciones de otros usuarios, y contenido nuevo recomendado, como las demás redes sociales más nuevas.



Asimismo, las publicaciones se pueden comentar o recircular (lo que en Twitter sería el retuit, o RT), republicándolas en los perfiles de cada usuario.

TikTok cierra TikTok Now, su clon de BeReal

BeReal es una app en la que se publican en tiempo real, fotos tomadas con la cámara delantera y trasera del teléfono, que experimentó pico de popularidad en el verano 2022. Tanto es así que otras aplicaciones tales como Snapchat y TikTok, lanzaron opciones de funcionamientos similares a fin de competir con BeReal.



Ahora TikTok anuncia el cierre de la herramienta, sólo nueve meses después de haberla lanzado.



La compañía está enviando notificaciones a los usuarios sobre que la función TikTok Now será discontinuada, sin precisar la fecha exacta ni detalles de la decisión.

Baja la persiana Gfycat, uno de los mayores buscadores de gifs

Gfycat es una plataforma muy popular que permite a los usuarios crear y compartir de manera sencilla gifs animados, uno de los contenidos más populares a la hora de compartir mensajes y publicaciones en las redes sociales.



Sin embargo, la empresa comunicó la decisión de cerrar debido a razones financieras y de sostenibilidad. Aunque no se dio detalles específicos sobre los motivos exactos detrás de la resolución. Se especula que la falta de un modelo de negocio sólido y la competencia en el mercado de plataformas de intercambio de contenido multimedia pueden haber sido factores determinantes.