La chispa creativa que mantiene el ánima

domingo 09 de julio de 2023 | 6:00hs.

La mente creativa busca diferentes vías de expresión. Detiene la atención principal en una forma predilecta, pero no deja de explorar otras figuras.

Jorge del Busto es observador, detallista, un creativo neto que pregona ideas, proyectos y versiones originales constantemente.

Sentado a la mesa de un café posadeño, se siente tentado a probar lo que parece definir una regionalidad distinta, un alfajor con harina de mandioca. El resultado en papilas no termina de ser grandilocuente o sorpresivo, pero Jorge parece tomar el guante del desafío y rápidamente ver la forma de potenciar el producto. “Yo le agregaría un glaseado de mandioca, y en la masa incluiría trocitos de mandioca también, creo que le daría una textura diferente’’, deslizó ágilmente.

Jorge es reconocido internacionalmente como diseñador de indumentaria, pero no sólo tuvo distintas facetas dentro de esa profesión sino que también profundizó conocimientos en cuestiones sensoriales y artísticas como la pastelería y es sommelier.

Su visión de negocios es clara, aunque tuvo que superar crisis económicas, pandemia, mudanzas, cambios de idioma e idiosincrasia y más.

Nuevamente invitado a ser parte del despertar de la moda en Misiones, consideró que a pesar de que la intención de hacer grandes cosas está, falta profesionalizar seriamente el área.

Siempre relacionado a tareas solidarias, antes de que se pusiera de moda la responsabilidad empresarial, Bustos dice que busca devolver a la sociedad, algo de lo que siente le fue bendecido. Así había comenzado un proyecto el año pasado de enseñar el oficio de costura y moda en la Unidad Penal V del Servicio Penitenciario Misionero. Finalmente si bien manifestó su disposición de comprometerse en la tarea de educar a esas mujeres en todo el proceso de confección textil para darles una herramienta laboral al salir del aislamiento, hoy otros tomaron la posta y espera con ánimo que ejecuten la idea.

Ya en su paso por Los Ángeles, por ejemplo, se involucraba en asociaciones que trabajaban con portadores de VIH o el Gay and Lesbian Center que nucleaba a adultos mayores, entre otros.

Además, como sus orígenes misioneros hacen mella, llegó una vez más a la provincia para nutrirse de influencia cultural. Generó un vínculo con la colectividad polaca de Oberá y trabajan formas de destacar esa raíz inmigrante a través de la moda. Al ensalzar la experiencia de compartir con la colectividad obereña, ver cómo se confeccionan los trajes típicos, la investigación detrás de cada prenda, la calidad de sus telas, graficó que es el tipo de actividades que ‘’me reactivan la creatividad’’.

Tras ser parte del desfile Midi Fashion Week, dejó sus impresiones, en coincidencia con las de un espectador tipo y de un experimentado protagonista de la moda mundial.

En principio, celebró el despliegue del público y marcó como ‘‘súper positivo’’ que los asistentes decidieran vestirse para la ocasión, expresarse a la altura de un evento de diseño. Sin embargo, la pasarela inexistente fue uno de los factores que consideró se podría haber resuelto más eficientemente o con real ayuda de la tecnología que se pregonó. Tan lejano como frío, el escenario no permitió apreciar las prendas exhibidas. Para corregir eso, faltaba, según Bustos, simplemente observar y emular como son la mayoría de los desfiles actuales en el resto del mundo, donde ni siquiera existe una pasarela elevada, sino que los modelos desfilan al nivel de los asistentes.

Por otra parte, subrayó un elemento que también fue eje de debate en las apreciaciones posteriores de muchos: no se diferenciaba claramente un diseñador de otro. Más allá de los estilos particulares, las pantallas no sólo no mostraban el look del modelo sino que tampoco especificaban qué diseñador estaba detrás de las prendas. Ni bien terminaba uno, comenzaba otro, sin separador, conducción o alerta posible de quién era uno u otro.

Pensando en grande, entiende que Misiones tiene todo para destacarse en la región y el globo, siempre y cuando se potencien las cosas de manera profesional, con mentes capacitadas en el área específica y con experiencia real en lugares clave, por ejemplo.

En ese sentido, juzgó que el traspaso de saberes, la formación, es clave para trascender y perdurar. ‘‘En Argentina hubo una escuela que fue muy celosa de transmitir saberes y entonces Elsa Serrano se murió y se murió su estilo, Jorge Ibáñez se murió y chau. De la misma manera pasa con las costureras avezadas o los oficios específicos que hacen al mercado de la moda’’, detalló.

En contraposición, ponderó que en otros lugares que transitó como Estados Unidos, es muy común la solidaridad entre pares: que un colega amigo te ayude a terminar de estilar una sesión fotográfica, un desfile o la confección de una prenda, incluso.

La pasión más allá de todo

Jorge comenzó en el mundo del fitness con el que llegó a la moda. Su primera línea de ropa estaba enfocada en el active wear, en una evolución de lo exclusivamente deportivo. Dentro de eso ya logró destacarse e idear líneas de diseño únicas y ‘marketineras’. Luego, descubrió la alta costura y se formó para profesionalizarse más y más. Tras la pandemia, decidió dejar Chicago, su última residencia, y volver a Buenos Aires, cerca de los suyos. De igual manera, sus primas misioneras también siempre están presentes y lo conectan con lo que pasa en Tierra Colorada.

Su idea ahora es volver pronto para la Fiesta del Inmigrante y seguir potenciando esas influencias.

Por eso, mientras se propone refundar una marca propia con diseños exclusivos de alta costura, prêt-à-porter e incluso franquicia con distintas ofertas artísticas, define diseños para clubes deportivos, busca alianzas en Asunción -que considera hoy, así como San Pablo, ciudades o mecas de moda a la que Misiones y Argentina debería aspirar e imitar- y ahonda en resignificar costumbres inmigrantes.

Habiendo estado en la cima del mundo, vistiendo a celebrities en la red carpet, diseñando para Universal Studios o teniendo que resurgir después de quedar en la calle, lo que lo sostiene siempre, adujo, es el amor por lo que hace. “Yo estoy hace años con esto y me ha pasado desde tener todo lo que yo quiero a no tener nada de nada, pero el hecho de que hacés algo que amás, te sostiene, aunque no tengas trabajo. Si después viene el dinero, es secundario’’, cerró.