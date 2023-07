Territorio Fun

domingo 09 de julio de 2023 | 1:00hs.

Las más pedidas

1 Rauw Alejandro: Bzrp Music Sessions, Vol. 56 - Bizarrap;Rauw Alejandro

2 Los del espacio- Big One;Duki;Emilia;FMK;LIT killah;Maria Becerra; Rusherking;Tiago PZK

3 Las babys- Aitana

4 Me enteré- Tiago PZK;Tini

5 Vagabundo- Manuel Turizo;Sebastián Yatra;Beéle

6 Mientras me curo del cora- Karol G

7 Un x100to- Bad Bunny;Grupo Frontera

8 No se ve- Emilia;Ludmilla;Zecca

9 Dance the night- Dua Lipa

10 Tqum- Danna Paola;Sofía Reyes



Se hizo viral por mostrar su trabajo de cajera en un supermercado

Una cajera del Seven Eleven se hizo viral en redes sociales por abrir su cuenta de Tik Tok y subir sus

videos mientras trabaja, ya que aumentaron los clientes significativamente, incluso hay personas que sólo

van a su tienda para verla, y comprar lo que sea por lograr que ella los atienda.

Se trata de María Rutiaga, una joven que trabaja como cajera en una sucursal de Seven Eleven, en la ciudad de Mexicali, Baja

California. Actualmente ya supera los 123 mil seguidores en su cuenta de Tik Tok, y tiene casi un millón

de likes en sus videos. El más popular tiene 290 mil reproducciones.

Se hizo viral por su forma de

explicar las promociones de su tienda. Todos sus videos son en su trabajo, donde usa una camisa verde

como uniforme, siempre acompañados de leggins.



NBA 2K24 rinde homenaje a Kobe Bryant en su portada

Kobe Bryan, una de las máximas leyendas del básquet en el mundo será homenajeado por 2K Sports en su nueva portada de NBA 2K24. Tras darse a conocer la noticia, fanáticos de este deporte celebraron el merecido homenaje a unos de los jugadores más amados en el deporte y esperan con ansias el estreno del videojuego que será antes del 2024.

Natalia Andino, Eliana Levitt, Patricia Doedderer, María Vedoya Recio y Julieta Schiavo.

Leandro, Eduardo, Gabriel y Bianca Batista; Melisa Aceituno y Nelia Maldonado.

Alejo Peralta Massa y María Pía Massa.

Anabella Nordfors y Regina Cañete.