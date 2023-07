Miles de pasajeros a pie y malestar por el paro de colectivos

sábado 08 de julio de 2023 | 6:08hs.

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció en la tarde de ayer que se levantaba el paro de colectivos tras reunirse junto al ministro de Transporte, Diego Giuliano, su par de Trabajo, “Kelly” Olmos, el ministro de Transporte bonaerense, Jorge Donofrio, y el secretario general de la Unión Tranviarios del Automotor (UTA), Roberto Fernández, con presidentes de las cámaras empresarias del transporte automotor de pasajero.

Con ello daba por terminada una larga jornada de incertidumbre y malestar que había causado un nuevo paro de transporte que se había iniciado desde la medianoche de ayer. En Misiones, también en horas de la noche, retornó el servicio. De este modo, los usuarios se vieron afectados una vez más por el paro del servicio del transporte público aunque algunas líneas funcionaron con normalidad como el caso de Bencivenga en Posadas y en otros puntos del interior de la tierra colorada. Al igual que las empresas de media distancia, no todas se adhirieron al paro de servicio. No obstante, otros pasajeros optaron por la modalidad remís o taxi.

Hubo mayor circulación de vecinos en Posadas a diferencia del paro de transporte anterior. Fotos: víctor Hugo Paniagua

Massa apuntó contra los empresarios, para luego llamar a una reunión de urgencia con todos los sectores. Tras ese encuentro a las 17.30 de ayer, el ministro anunció que se levantaba el paro y que el lunes retomarán las negociaciones. En Misiones se fue reactivando de forma paulatina en la noche de ayer.

La medida de fuerza

El Territorio salió a recorrer las diversas paradas de colectivos en distintos puntos de la provincia y la Terminal de Ómnibus de Posadas. En estos lugares se registró un mayor movimiento de remises y comercios que en el último paro hace semanas.

Usuarios de distintos puntos de la provincia sintieron con fuerza un nuevo paro por parte de choferes de la UTA y eligieron otros medios de transporte para cumplir con sus obligaciones. Motocicletas, taxis, remises, unirse en grupo e ir con compañeros de trabajos que tengan movilidad hacia un mismo destino, fueron algunas de las opciones disponibles.

Gran parte de los usuarios optó por trasladarse en taxi o remís.

El paro se dio pese a intensas negociaciones que se desarrollaron para evitar la medida de fuerza que afecta al transporte de corta y media distancia. En el orden nacional, la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) detalló cada uno de los puntos incumplidos del acuerdo y señaló que ello hacía imposible cumplir con las exigencias planteadas por el gremio de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

En Posadas

En la capital misionera la empresa Bencivenga operó normalmente, decisión cuestionada por Empresarios Unidos del Transporte Automotor (Euta), que plantearon que fue una decisión unilateral.

Usuarios atrapados por el paro debieron recurrir a remises o taxis.

“Nosotros somos de Oberá, y hoy me dicen que hay un paro sorpresa y el remís te cobra lo que quiere pero me puse en campaña de buscar gente en Facebook que venga de nuestra ciudad a Posadas y me trajo una señora que venía al Madariaga que nos cobró ni la mitad del precio de lo que cobra un taxi”, dijo a El Territorio Marlene Bogler que estaba por viajar a Buenos Aires y es oriunda de Oberá.

Acompañada junto a su hijo Leandro Casino, ambos ansiosos por el receso invernal, expresaron que “esperaban que a la vuelta no haya otro paro que les complique debido que debían ir de la Terminal de Ómnibus al aeropuerto”.

También otra usuaria, Yanina Ferreira, indicó que “se arregló con las líneas que pasaban, pero que muchos compañeros de trabajo no pudieron llegar a su lugar por lo que tuvieron que abonar remís”

Desde la cartera de transporte nacional expresaron que varias empresas ya pagaron los salarios con la actualización laboral como corresponde, pero que hubo otras que pagaron “sin el incremento formalizado por resolución del Ministerio de Trabajo y Transporte, cuando ya tienen los recursos para afrontarlos”, lo que derivó en el paro. Desde Nación habían afirmado que las empresas de colectivos recibieron más de $27 mil millones, con un incremento de $6 mil millones (un 62%).

Qué dijo Massa

En este marco, Sergio Massa cuestionó durante un acto la labor de estos empresarios del transporte en medio de una jornada de paro de colectivos y caos en la Ciudad de Buenos Aires, partes del conurbano bonaerense, Tucumán, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Formosa y Misiones.

Télam señaló que los empresarios a los que el ministro de Economía tildó de “parásitos del Estado” son Andrés y José Faija y Javier Zbikoski, dueños de las empresas Dota y Metropol, firmas líderes en el transporte público urbano de colectivos e involucradas en el conflicto.

Destaca que los hermanos Faija son los dueños mayoritarios de la empresa de transporte Dota, que concentra gran parte de las líneas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba). Por su parte, Javier Zbikoski es el director del Grupo Metropol, firma que opera alrededor de 30 líneas de colectivos en el Amba y tiene 22 bases operativas, además de ofrecer servicios de transporte de larga distancia. Su hermano Eduardo es el otro director del grupo.

En su discurso, añadió que “se trata de un paro al que forzaron empresarios” y ratificó que “el Estado transfirió la plata de los sueldos. Algunos empresarios retuvieron la plata para forzar a los trabajadores a salir a la calle”.

Luego, expresó: “No están discutiendo el salario de los trabajadores. No están discutiendo tarifa, no les importa la tarifa”.

En este contexto, Massa agregó que “cada vez que un usuario toma el colectivo y pasa la Sube, de cada 100 pesos, 80 los pone el Estado. Estos empresarios no pretenden mejorar las condiciones de los trabajadores, algunos ni siquiera fueron a firmar el acta paritaria, tampoco quieren mejorar el funcionamiento de la Sube”. El titular de la cartera económica criticó a los dueños de las empresas de transporte que “tomaron de rehenes” a los trabajadores.



Aumentó la demanda de taxis y remises

La opción del remis aumentó ayer por el paro y las precipitaciones. Al respecto, Claudio M., taxista, relató que desde horas tempranas los llamados y mensajes coparon la empresa en la que trabaja debido a que justo con el comienzo del día también se largó la lluvia. El paro de colectivos y las precipitaciones en las primeras horas de ayer hizo que los taxis y remises tengan mayor demanda. “Hay personas a las que se les busca del interior, sobre todo aquellas que se hacen diálisis o deben venir por alguna patología al hospital. También hay doctores que tienen que asistir sí o sí y son del interior y se los busca desde otros puntos de la provincia”, detalló.

También Julio López, otro taxista, indicó que la altura del mes también favoreció a que más personas se movilicen en este tipo de móviles. Recordó que el último paro del servicio de transporte fue cerca de fin de mes donde no todos los pasajeros tuvieron la oportunidad de trasladarse en remis.

Por su parte, Leandro Casino, aseguró que esperaría la línea que lo lleve al aeropuerto, si no tendría que pagar el remís. Recién llegado de Oberá, contó: “Por el comienzo de las vacaciones nos vamos a Buenos Aires con mi mamá y estamos esperando que pase la línea que no está de paro, en Oberá no se adhirieron todas. Eso es positivo porque no todos tenemos o queremos gastar en taxis”.

