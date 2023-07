Una guía para los influencers se establecerá por ley en Misiones

sábado 08 de julio de 2023 | 6:04hs.

Legisladores de Misiones trabajan en un proyecto para establecer la “guía de buenas prácticas para influencers”, con el objeto de asegurar el respeto por la dignidad humana, brindar protección a los consumidores y garantizar que el contenido digital publicitario generado sea leal, veraz, honesto y legal. En aquellos casos en los que la naturaleza publicitaria no sea clara y manifiesta, según la propuesta, se debe incluir en forma explícita una indicación de ello, recomendándose usar indicaciones genéricas como “publicidad”, “publi”, “en colaboración con” o “patrocinado por”.

Los impulsores son los diputados Rafael Pereyra Pigerl, Yamila Ruiz y Lucas Romero Spinelli. Plantean como argumento que existe un vacío legal que deja a elección del influencer el modo de presentar sus publicaciones, y si deben o no indicar que existe una marca detrás de ciertas acciones. “A diferencia de los medios tradicionales de comunicación y de las formas ya conocidas de publicitar un producto o servicio, los influencers y streamers cuentan con una característica distintiva. Son verdaderos creadores de comunidades o ecosistemas digitales con un público que garantiza cierto grado fidelidad y seguimiento”.

Proceso de profesionalización

Los legisladores añaden que “en sus comienzos, la actividad era amateur, con un público muy reducido y sin capacidad alguna de generar ingresos. Sin embargo, este fenómeno mundial se ha profesionalizado y las acciones de estas figuras públicas son sumamente rentables en la actualidad”.

Añaden que “aun no contando con leyes especiales que regulen la actividad, si bien se encuentran alcanzados por los tributos al no existir una regulación especial se crea la sensación de que estamos a oscuras, aunque ellos deben cumplir normas. Cuando hablamos de comunicación digital estamos ante un concepto amplio y de lo más variado, pero que no deja de ser un servicio más de comunicación audiovisual, alcanzado por las normas aplicables a la actividad, desde la propia Constitución Nacional en cuanto a la libertad de expresión, de industria y del régimen de protección del consumo, como así, del alcance de la Ley Nacional 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, y las leyes de Lealtad Comercial, Defensa del Consumidor, entre otras.

Indirectamente podrán tener incidencia otras normas tales como las leyes y reglamentaciones en cuestiones de marcas, protección de datos personales o radiodifusión. Supletoriamente, resultarán de aplicación las normas que tienen como objeto la salubridad pública como la Ley 23.344 sobre publicidad de Tabacos, la Ley 24.788 de Lucha contra el Alcoholismo o el Código Alimentario”.

Quiénes son

Explican que “se entiende por influencer a la persona natural o física que es sujeto verificado por una red social, que goza de reconocimiento social en internet como líder de opinión y que en su comunidad de seguidores en las redes sociales comparte contenido en temas de los cuales gozan de credibilidad” y detallan lo que debe tener presente cada influencer.

Para erradicar de que la falta de una norma especial sea sinónimo de “vale todo”, plantean los legisladores que proponen la guía de buenas prácticas de conductas tanto para que no se desaliente la actividad en la región y también para que no se afecte al público física, emocional y económicamente. En el proyecto recuerdan que el observatorio de palabras de RAE “influencer” expresa que la voz influencer es un anglicismo usado en referencia a una persona con capacidad para influir sobre otras, principalmente a través de las redes sociales.

Los influencers se dedican a crear contenidos para plataformas como Instagram, YouTube, TikTok, Twitch o Facebook y su libertad e independencia es prácticamente total: ellos son quienes deciden qué hacer, dónde y cuándo. Y ellos mismos buscan nuevas formas de ganar dinero lanzando productos a la venta, organizando eventos u ofreciendo proyectos patrocinables a anunciantes. También deciden si trabajan o no con marcas y en qué condiciones y, no olvidemos que pueden conseguir ingresos gracias al apoyo económico de los fans. Además, lo hacen desde sus casas, en cualquier parte del mundo y en el horario que ellos deciden.

La estrategia de comunicación digital de las compañías es utilizando los denominados influencers, esto es, personas que se considera tienen un alto nivel de influencia sobre el público por su elevado número de seguidores en redes sociales y/o medios de comunicaciones digitales y que interactúan en diversas redes sociales.

Los 13 puntos que se quieren regular

Según el proyecto el influencer debe:

- Velar por la veracidad de la información.

- Transmitir una imagen respetuosa de las personas con discapacidad.

- Proteger al usuario de contenidos que atenten contra la dignidad de las mujeres.

- Respetar la dignidad humana.

- Promover una imagen sin estereotipos.

- Evitar publicidades y mensajes erróneos o engañosos.

- Evitar conductas inescrupulosas o contrarias a la ética.

- Garantizar que sus contenidos no vulneren derechos de terceros.

- Informar al consumidor, en forma clara y explícita, que es un contenido publicitario.

- Promocionar los productos ajustados a la realidad.

- Tender a la alfabetización mediática.