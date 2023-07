Antibióticos: mal uso, problema con graves efectos

sábado 08 de julio de 2023 | 6:05hs.

Pacientes con larga estadía en los centros de salud y cuadros infecciosos que no mejoran pese a los tratamientos. La realidad está latente y presente en los hospitales y sanatorios del país y Misiones no es la excepción de esta situación que preocupa a los especialistas.

El uso incorrecto e indiscriminado de los antibióticos es -sostienen- el principal causante de todo eso. En ese sentido la Organización Mundial de la Salud (OMS) prevé que de continuar este escenario habrá diez millones de muertes en 2050 por cuadros infecciosos generados por bacterias que resisten a los antibióticos.

En diálogo con El Territorio, la médica infectóloga Liliana Arce, contó el cuadro de situación: “Desde 2010 está en aumento considerable la resistencia antimicrobiana. Eso significa que los medicamentos que usamos para los microorganismos, bacterias, hongos, parásitos y virus están siendo ineficaces para el tratamiento, porque en estos microorganismos se producen cambios en su estructura genética que hacen que el medicamento no sea adecuado”.

Dentro de esto, la resistencia antibiótica comenzó a generar algo que los especialistas denominan bacterias multirresistentes o superbacterias. Es decir, que no existe en el mercado un antibiótico efectivo, lo que conduce a los médicos a trabajar con medicamentos de tercera o cuarta línea que son escasos y costosos.

La profesional destacó que los antibióticos revolucionaron la medicina desde el descubrimiento de la penicilina en 1928, “pero el tema es que hay un uso inadecuado de parte de los médicos, veterinarios, odontólogos, la industria agropecuaria de alimentos y la comunidad”.

En ese sentido, pidió a la gente en general que no se automedique y explicó que los cuadros virales como un resfrío o una gripe no necesitan casi nunca antibióticos.

“Tampoco hay que compartirlos con un amigo o familiar cuando a uno le sobra y medicarlo. Se debe cumplir estrictamente la dosis y la frecuencia. Es decir, si el médico dice dar cada ocho horas y diez días, hagamos lo que dice el médico y no tomemos como se nos ocurra y cortar a las 48 horas, o tomar el doble de la dosis porque se cree que así es más efectivo”, detalló la médica del Hospital Pediátrico Doctor Fernando Barreyro, de Posadas.

Insistencia

Por otro lado, Arce dio cuenta de una realidad muy común en las farmacias o los consultorios de pacientes que exigen que se les venda o recete un antibiótico.

“Se ve muy mucho eso, que uno va a la farmacia, se acerca al farmacéutico y pide un antibiótico para la garganta o el oído, y eso no es correcto porque la prescripción la tiene que hacer un médico o un odontólogo en el área de la salud humana y un veterinario para los animales”, dijo.

“Otra cosa también es que a veces presionan al médico para que le recete. Entonces ahí hay que tomarse un tiempito para comentarle que ese cuadro no requiere antibiótico. O sea, como médico tomarse un tiempo adecuado en la consulta para que esa madre salga convencida de que no se hizo una conducta médica inadecuada, sino que el médico no refiere al uso antibiótico, pero sí da pautas de alarma en el caso que necesite”, agregó.

Además hizo mención al descarte de estos productos en caso de que sobren, lo que debe hacerse con el frasco cerrado y en una bolsa, para que no quede al alcance de nadie ni contamine el ambiente.

Por último precisó que cuando un paciente ingresa a un hospital y adquiere una bacteria multirresistente, tiene más posibilidades de mortalidad o secuelas.

“Entonces no hay que dejar de pensar que para prevenir enfermedades lo importante es el lavado de manos, la existencia de cloacas, agua potable, las vacunas. Porque lo ideal es prevenir enfermedades, de esa manera no vamos a usar antibióticos en forma indiscriminada y vamos a cortar un poco esta resistencia, que es realmente muy preocupante”, sostuvo.

“Creo que es un problema complejo que requiere un enfoque multisectorial y ahí viene el concepto de una sola salud: humana, animal y medioambiental. Porque cuando tenemos pacientes con cáncer que están haciendo quimioterapia, con HIV, todas las enfermedades que producen disminución de las defensas, inmunodeficiencia, son los más vulnerables para adquirir estas bacterias, sobre todo los que tienen una estadía prolongada en los hospitales”, cerró.

