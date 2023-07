“Lotocki dijo que Romina iba a salir caminando; lo absolvieron fácilmente”

sábado 08 de julio de 2023 | 6:07hs.

El caso de Silvina Luna reaviva el dolor de las víctimas que Aníbal Lotocki dejó en Misiones. Aunque en la actualidad, el médico está relacionado a casos como el de Gabriela Trenchi, Pamela Sosa, Stefanía Xipolitakis y Silvina Luna -quien permanece internada con serias consecuencias en sus riñones-.

Conocido en el mundo del espectáculo como “el cirujano de los famosos” por haber practicado intervenciones quirúrgicas por cuestiones estéticas a numerosas celebridades, el nombre de Lotocki trasciende en los juzgados por mala praxis en la salud de sus pacientes.

En este sentido, volvieron a estar en vilo numerosos testimonios de víctimas y familiares de quienes pasaron por su quirófano y hasta hoy exigen justicia por las secuelas que dejaron esos procedimientos.

En diálogo con Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7, Lorena Vega habló sobre el caso de su hermana -Romina Vega- quien falleció en 2007, luego de una intervención quirúrgica, cuando el médico atendía en la clínica Full Esthetic Center, ubicada en calle Córdoba entre Colón y Félix de Azara, de Posadas.

“A él lo absolvieron teniendo todo en contra. Mi hermana murió por una embolia pulmonar, luego de haberse realizado una liposucción en abdomen, cintura y brazos seguida de una inyección de grasa en los glúteos. Se recuerda el caso de mi hermana porque fue uno de los primeros que tuvo Aníbal Lotocki”, contó Vega.

Romina Vega tenía 21 años en 2007, cuando conoció al médico en un boliche. “Ella era una joven muy bella y divertida. No necesitaba esta operación, pero en la sociedad en la que vivimos, si no sos delgadita, mentalmente empezás a considerar que no está bien tu físico. Ella empezó a querer operarse y lo conoció a él en un boliche, donde le ofreció sus servicios”, relató la hermana de la víctima.

Asimismo, recordó que su mamá le había advertido que toda operación era riesgosa y que se hiciera chequeos previos de salud, dado que Lotocki no había pedido controles. “Fueron a hablar con él y él aseguró que todo iba a salir bien, que Romina iba a salir caminando y que era una operación muy simple”, dijo. Sin embargo, poco tiempo después de haber ingresado para ser intervenida, la familia recibió un llamado porque las cosas se complicaron.

“Cuando mi mamá llegó, vio que la estaban bajando atada por la escalera y no pudieron reanimarla”, detalló Vega respecto a los últimos momentos con vida de su hermana Romina. “La grasa se le fue a los pulmones y causó una embolia. Mi mamá hizo la denuncia y tenía todas las pruebas, pero lo absolvieron como si nada”, recapituló.

En cuanto al seguimiento de la denuncia, luego de nueve meses, el juez Luis Rey y la médico forense Mónica Palacios inspeccionaron la clínica que dirigía Aníbal Lotocki en Posadas, determinando que él no tenía mayor responsabilidad que la de un homicidio culposo.

El médico fue sobreseído por falta de mérito, pagando una fianza de 50.000 pesos. “Hoy en día la causa está prescripta y no se puede juzgar dos veces por el mismo hecho”, indicó Lorena, quien actualmente se desempeña como abogada.

“Te da impotencia porque, por lo menos, lo hubieran inhabilitado. Él no es especialista y decía que agregaba metacrilato, pero es tan caro que aplica otra cosa. Todas estas cuestiones no se tuvieron en cuenta”, manifestó sobre la resolución de la causa.

Además, comentó que mantuvieron conversaciones con otras víctimas, y consideran que Lotocki no está detenido porque hay un trasfondo de dinero y de poder. “No podemos hacer más nada que llamar a la reflexión de que todas las chicas se acepten tal cual son y, si en algún momento quieren operarse, que lo hagan con un especialista chequeado”, concluyó.

Por otra parte, la familia de Romina Vega compartió ayer en redes sociales una petición en la plataforma Change.org para que se inhabilite como médico a Lotocki en la que ya se sumaron 22 mil firmas apoyando la iniciativa.

Antecedentes

En la actualidad, Aníbal Lotocki acumula varias denuncias en la justicia por estafas y lesiones graves a raíz de sus intervenciones estéticas. Entre las denunciantes por mala praxis se encuentran las famosas Pamela Sosa, Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis y Silvina Luna, la modelo que se encuentra internada en terapia intensiva por complicaciones de salud que arrastra desde 2011, como consecuencia de una cirugía estética.

En abril de 2021, el médico misionero fue imputado por la muerte del empresario Cristian Zárate, un hombre de 50 años al que había atendido quirúrgicamente en su consultorio ese mismo año. El año pasado Lotocki recibió una condena de cuatro años de prisión en marco de las denuncias realizadas por varias famosas. Pese a haber quedado inhabilitado para ejercer la profesión por cinco años, no está detenido.





La modelo está sin asistencia ventilatoria

Según informaron desde la agencia de noticias Télam, la actriz y modelo Silvina Luna se encuentra “sin asistencia ventilatoria médica”. En tanto, permanece con una evolución favorable, según indicó el último parte médico difundido este jueves por el Hospital Italiano, en el que permanece internada desde el último 13 de junio.

“La paciente continúa internada en el Servicio de Terapia Intensiva. Se encuentra lúcida, sin asistencia ventilatoria médica, con signos vitales estables y su evolución favorable.Permanecerá internada en este mismo servicio, donde se le brindarán los cuidados y servicios necesarios”, detalló el parte médico. Su salud comenzó a deteriorarse como consecuencia de una intervención estética en sus glúteos, a cargo del cirujano Aníbal Lotocki, en 2011. Aquella intervención le causó serios problemas en sus riñones y en el funcionamiento general de su organismo.