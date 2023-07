César espera que se cumpla la orden que apuró su trasplante

sábado 08 de julio de 2023 | 6:04hs.

Hoy se cumplen las 48 horas de plazo que dictaminó el jueves la jueza posadeña Adriana Fiori para que se aceleren las cuestiones administrativas de pago entre la Fundación a cargo del Hospital Favaloro, Incluir Salud y el Ministerio de Salud de Misiones con el objetivo de concretar el doble trasplante de hígado e intestino que necesita César Maman (24) para seguir viviendo.

“Esperamos que se cumpla rápidamente y sin demoras lo que resolvió la jueza Fiori porque ya no hay tiempo que perder. César se debilitó mucho con esta dura espera a que lo sometieron así que Dios quiera que pronto puedan derivarlo al Favaloro”, explicó a El Territorio la madre del joven, Cristina Dávalos, que acompaña a su hijo actualmente internado en el Hospital Argerich, de Buenos Aires.

La mujer se mostró agradecida por la respuesta de la Justicia misionera. “Es la primera vez que alguien se puso en nuestro lugar y entendió la urgencia del caso. Mi hijo no es un producto por el que se pueda pedir descuento como en un supermercado. Es una persona que está tratando de seguir con vida y que necesita ese doble trasplante con urgencia. No eligió su enfermedad. No estamos acá por gusto. Estamos porque lo queremos vivo”.

Seguidamente recordó que decidieron presentar un recurso de amparo ante la Justicia de Misiones “porque agotamos antes todas las instancias de reclamo para lograr la asistencia médica de César. Ahora que la jueza Fiori ordenó que se lo atienda, rogamos que eso se dé en estos días. Sabemos que venía hoy (por ayer) al Favaloro un abogado de Incluir Salud para comunicar la decisión judicial. Rogamos que se cumpla esa orden”.

En respuesta a ese recurso de amparo presentado por los familiares de Maman, la jueza Fiori, a cargo del Juzgado Civil y Comercial Nº 4 de la ciudad de Posadas, resolvió el jueves “ordenar que la Fundación Favaloro proporcione al Programa Incluir Salud y al Ministerio de Salud Pública de Misiones un plan de pago razonable en el que se presupueste y facture en forma escalonada por módulos de pretrasplante y trasplante la asistencia médica de César Maman”. Esto es porque la cirugía tiene un costo de 100 millones de pesos y la Fundación exige el pago de una sola vez.

Decisión

La decisión judicial fue comunicada por la magistrada posadeña al padre y a las hermanas de César que concurrieron al Palacio de Justicia de la capital misionera y en la misma se señala que “en el plazo de 48 horas, atento a la urgencia del caso” se debiera lograr el acuerdo necesario para el doble trasplante que necesita “bajo apercibimiento de sanción de multa por la suma de cinco salarios mínimos vitales y móviles por cada día de retardo y la pertinente comunicación al Estado nacional y a la fiscalía judicial de turno”.

Mientras la cuestión administrativa sigue su curso, César Mamán se encuentra internado en el Hospital Argerich en estado delicado no solamente por su insuficiencia hepática sino además porque ahora se le sumó un cuadro bacteriano en el corazón. Por lo tanto está recibiendo antibióticos para derrotar a esa bacteria.

“Los médicos del Argerich nos dijeron que tiene como para seis semanas de antibióticos pero que esa asistencia ya se puede ir haciendo en el Favaloro así se gana tiempo”, explicó la madre.

La mujer se encuentra acompañando a su hijo desde el mes de febrero. “Llegamos a Buenos Aires porque ya no daba más en Posadas. El hígado que le trasplantaron cuando tenía 1 año de vida dejó de funcionar. Luego se le complicó más y por eso también necesita un trasplante de intestino. Y ahí es cuando comenzó el tironeo con su cobertura. Yo no entiendo de leyes, sólo pido que atiendan a mi hijo que tiene 24 años y quiere seguir viviendo”, finalizó.