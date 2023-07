La opción remis aumentó a comienzos de este viernes por el paro y las precipitaciones

viernes 07 de julio de 2023 | 8:49hs.

El paro de colectivos y las lluvias en las primeras horas de este viernes, hizo que los taxis y remises tengan mayor demanda. Claudio Mayorkin, taxista, relató que desde horas tempranas los llamados y mensajes coparon la empresa en la que trabaja debido a que justo con el comienzo del día también se largó la lluvia por lo que aun más usuarios recurrieron a los taxis.

"Hay personas que se les busca del interior sobre todo aquellas que se hacen diálisis o deben venir por alguna patología al Hospital. También hay doctores que tienen que asistir sí o sí y son del interior y se los busca desde otros puntos de la provincia", detalló.

Por su parte, Leandro Casino, aseguró que esperará la línea que lo lleve al aeropuerto sino tendrá que pagar el remis. Recién llegado de Oberá, contó: "Por el comienzo de las vacaciones nos vamos a Buenos Aires con mi mamá y estamos esperando que pase la línea que no está de paro, en Oberá no se adhirieron todas. Eso es positivo porque no todos tenemos o queremos gastar en taxis.

"Nosotros somos de Oberá, y hoy me dicen que hay un paro sorpresa y el remis te cobra lo que quiere pero me puse en campaña en Facebook y me trajo una señora que venía al Madariaga que nos cobró ni la mitad del precio de lo que cobra un taxi", dijo a El Territorio Marlene Bogler que está por viajar a Buenos Aires y es de Oberá.

Marlene contó que siempre viaja desde Posadas a Oberá pero es la primera vez que viajará en avión, "ahora estamos esperando el 28 que va al Aeropuerto para comenzar nuestras vacaciones de invierno así que esperamos que al retorno no nos pase lo mismo con los colectivos".

Foto: Víctor Paniagua