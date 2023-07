La convocatoria de María Becerra para llenar de arte su nueva casa

viernes 07 de julio de 2023 | 6:00hs.

María Becerra (23) la está rompiendo a nivel mundial con

su carrera musical y su carisma en sus performances sobre el escenario y en el contacto con sus fans.

Conocida como “la nena de Argentina”, Becerra comienza una nueva etapa en su vida, ya que acaba de mudarse. Muy contenta con este cambio, la cantante compartió imágenes de su nuevo hogar y confió a sus seguidores que le encanta el arte.

Fue a través de Instagram que decidió mostrar “su espacio de relajación”, el área donde según contó, encuentra el equilibrio cuando el trabajo la desborda.

“Es mi espacio de relajación, donde puedo ser yo al ciento por ciento”, explicó al realizar un paneo del interior de “su cuartito de inspiración”.

En el salón hay un cuadro y un espejo que fueron intervenidos por sus propias manos.

“Estoy en mi casita y esta historia va dedicada a todos aquellos artistas que pintan cuadros, hacen estampas, trabajan con la computadora... o lo que sea. Quería decirles que me gustaría comprarles cuadros para poner acá en mi casa. Me gusta mucho decorar... Me gusta mucho el arte psicodélico, surrealista, también Fridda Kahlo, el arte mexicano y los colores”, relató al convocar a diversos artistas para que le presenten sus obras.

“Yo no creo pintar bien, pero me gusta hacerlo para descargar. Nunca pienso en hacer algo lindo, sólo pienso en hacer algo”, indicó.