José Ríos tiene asperger y a sus 22 años ya publicó dos libros

viernes 07 de julio de 2023 | 6:00hs.

José Francisco Ríos (22) es un joven escritor eldoradense que ya logró publicar dos títulos y ayer recibió un reconocimiento del Concejo Deliberante local, que declaró a sus producciones literarias de interés municipal.

La historia de vida de Ríos, quien fue diagnosticado con el síndrome de Asperger a los 5 años, es inspiradora a la vez que promueve un mensaje motivador de autenticidad y superación. “Yo trato siempre de ser yo, nunca he intentado ser algo que no soy”, dijo el joven autor en una entrevista con El Territorio.

El síndrome de Asperger se incluye dentro de los trastornos del espectro autista (TEA) y es una condición que afecta la interacción social recíproca y la comunicación verbal y no verbal.

Con esa condición, el joven transita su vida y recuerda que su paso por el sistema de educación formal tuvo varios sinsabores.

“Es curiosa mi relación con las escuelas, y no muy favorable”, comenzó explicando y continuó, “nunca fui el mejor alumno, ni el mejor compañero, pero tampoco fui un mal alumno; hice bien el preescolar, pero en primer grado me diagnosticaron discapacidad y en la escuela buscaban excusas para echarme. Tal es así que cuando fui a Buenos Aires buscando confirmar el diagnóstico no me reconocieron y me echaron por faltas, debiendo cambiar de escuela y repetir el año”, sostuvo.

“Por suerte pude terminar la primaria en la Escuela 880 del barrio Lomas del Paraná, y cuando tuve que hacer la secundaria quise ir a una escuela que está en el centro, pero no me querían aceptar por mi condición, entonces fui al CEP 16 donde tuve una buena experiencia”, continuó. En dicho establecimiento encontró la contención necesaria y pudo terminar sus estudios secundarios: “Allí, en esos años comencé a vincularme con el teatro, la escritura, hice radio, todas actividades extra curriculares pero que me marcaron. Además encontré una muy buena contención de los docentes”.

Ríos tiene dos libros publicados: El Viajero Misterioso y Siete años de historias, cuentos y poemas, ambos textos fueron declarados en la mañana de ayer de interés municipal por el Concejo Deliberante de Eldorado.

Sobre el proceso de escribir y mostrar en un libro su producción literaria, relató que, “a los 13 años intenté escribir un libro, pero no me salió porque era muy chico para saber de la seriedad de escribir, y lo que me salía no era lo que quería publicar, no era lo que quería decir”, expuso.

Recién a los 15 o 16 años empezó a publicar sus relatos en las redes sociales, mientras que a los 17 logró publicar su primer libro que lo presentó en la escuela, “era una actividad, creo, por el Día del Libro y lo presenté. Era un libro más artesanal porque no tenía los medios para publicarlo, y recién al año siguiente pude hacer una edición mejor”.

En 2019 participó de la Feria del Libro de Eldorado, y también ganó un premio en la categoría cuentos en los Juegos Culturales de Eldorado.

“Continué escribiendo varios cuentos que no estaban editados hasta que el año pasado comencé a pensar en la edición de un nuevo libro bajo el formato de antología, donde recopilo mis cuentos y poemas que consideraba mejores, y donde se puede ver la evolución de mi estilo después de siete años que comencé a escribir lo que yo pensaba”. Esa publicación se titula Siete años de historias, cuentos y poemas.

Aportes para la creación

Entre las múltiples actividades que desarrolló Ríos se encuentra el scoutismo, “Soy scout, ya hace 10, 11 años que soy. Empecé a los 11 años y me sirvió mucho. Yo soy muy tímido, introvertido, y en el scoutismo me siento muy libre, influyó mucho en el tipo de personajes que creo en la literatura también. Me gusta ese tipo de forma más genuina y honesta del scoutismo y plasmarlo en las obras que escribo”, afirmó.

El Asperger es una condición que dificulta la socialización, por lo que muchas veces no es sencillo relacionarse con otras personas. Acerca de este tema, se explayó: “Yo trato siempre de ser yo, nunca he intentado ser algo que no soy, y trato de cuidarme y no incomodar a los demás, teniendo eso en cuenta a veces me cuesta no saber qué hacer”. Y continuó, “me pasó de estar siempre a la expectativa de entender qué realmente me quieren decir, qué es lo que significa lo que me dicen, que esperan de mí, el significado de lo que me dicen. No por la palabra en sí, que influye, sino por otra cosa”. En este punto, enfatizó en la complejidad de la comunicación.

En la declaración de interés municipal se destaca que el autor es hoy uno de los escritores más jóvenes de Eldorado, sus obras son reconocidas por los lectores que se ven influenciados por su arte. A su vez, ha marcado un precedente en el arte literario local y provincial, superando barreras y demostrado ser un referente en la literatura.