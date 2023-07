Dirigentes misioneros reflexionaron sobre la actualidad y futuro del país

jueves 06 de julio de 2023 | 14:44hs.

Bajo la consigna de «salir de la mentalidad de maniobra y detenerse a reflexionar sobre la realidad actual y el futuro de la Argentina», la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) desarrolló la 4ª edición del Encuentro Anual para el Desarrollo del Comercio y los Servicios (CS23).

El evento promueve el desarrollo del sector y contó con exposiciones de reconocidos empresarios y especialistas. Este año, la temática elegida estuvo vinculada a la conexión emocional y su impacto en el desarrollo del comercio y los servicios; el alto rendimiento para un desarrollo sostenible e integral; y una mirada holística para el desarrollo de nuestras empresas y cámaras.

Desde Misiones, estuvo presente una importante comitiva conformada por Alejandro Haene, por la CEM y como director titular de la CAC; Juan Maydana, de la Cámara de Comercio, Industria, Producción y Servicios de Puerto Rico; Carola Blasig y Carlos Seewald, de la Cámara Regional de Industria, Producción y Comercio de Oberá; Cristian Pizzio, de la Cámara Regional de Industria y Comercio de Leandro N. Alem; Ariel Barrios, de la Cámara de Producción, Industria y Comercio de Apóstoles; Horacio Dosso, de la Cámara de Comercio, Industria, Producción y Turismo de Jardín América; Rodrigo Blanco, de la Cámara de Comercio, Industria, Comercio Exterior y Afines de Puerto Iguazú; Luis Steffen, de la Cámara de Comercio, Industria, Turismo y Servicios Libertador General San Martín; Raúl Añais, Cámara Regional de Comercio de San Pedro y Carlos Dieterle, de la Cámara de Comercio e Industria de Eldorado.

Durante la jornada, que se llevó a cabo en el Golden Center de Parque Norte, empresarios y especialistas abordaron temáticas actuales y venideras de la Argentina y del mundo, analizando los escenarios de oportunidades y desafíos en base al contexto político y económico.

“Todos saben lo que hay que hacer. El problema es que no se animan”, señaló el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Natalio Mario Grinman, durante la apertura. El titular comparó las últimas cuatro décadas con las que las precedieron: “El período de 1943 a 1983 estuvo signado por cambios fundamentales. Tuvimos golpes de Estado en 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976. Cosas que cambiaron profundamente. Algunos de esos cambios dañaron a la Argentina. Considerando eso que pasó 40 años atrás con lo de ahora, hay cosas que resultan tremendamente llamativas”.

Su repaso continuó contrastando otros aspectos como el deterioro de la educación, la alta presión tributaria que soportan las empresas argentinas, el crecimiento del empleo público en 122% desde 1983, el estancamiento del privado en años recientes y los “más de 100 conflictos con paros por mes en la última década”.

Grinman se detuvo en algunas variables para contextualizar su exposición, entre ellas la desaceleración del crecimiento del PBI per cápita: “En 1943 a 1983 hubo un avance promedio anual de 1,3%, mientras que de 1983 a la fecha el crecimiento fue de apenas 0,6% promedio anual”.

Además, se refirió a la inflación: “Se observa que mientras que en 1943 a 1983 en promedio fue de72% anual, en los 40 años de democracia promedió un 222%. Esto es, el crecimiento se redujo a la mitad y la inflación se triplicó”.

En su análisis del presente, el presidente de la CAC señaló: “Hay que generar fuentes de trabajo, pero no en este contexto. Se necesita un marco laboral moderno. Esto no se trata de precarizar a los empleados, sino de insertar a aquellos que están en la informalidad dentro del sistema. Hoy en Argentina tenemos 15 millones de personas con distintos planes. El 52% de las casas en la Argentina recibe algún plan. En un país planero no hay futuro. Es el sector privado el que va a sacar grande a la Argentina, como ocurre en todo el mundo”.

En las puertas de un nuevo proceso electoral, Grinman comentó: “Habrán notado que en el programa del encuentro de hoy no incluimos a ningún político. Esto es así porque el objetivo de este encuentro no es escuchar discursos de funcionarios ni candidatos; de eso tendremos de sobra en las próximas semanas de campaña electoral. Todos saben lo que hay que hacer. El problema es que no se animan”.

Asimismo, agregó: “Podemos elegir entre el respeto o el avasallamiento de las instituciones. Tenemos elección entre la prosperidad y la pobreza. Tenemos elección entre el progreso y la postergación. Depende de todos y cada uno de los argentinos qué vamos a elegir”.

Por último, se refirió al espíritu del encuentro que convocó a más de 600 personas desde temprano en Parque Norte: “No estamos aquí para echar culpas a un partido político o a otro; sí para reflexionar sobre qué hicimos mal los argentinos y, sobre todo, para pensar qué podemos hacer mejor”.

Entre los oradores estuvieron presentes Christian Petersen, chef y empresario; Mario Pergolini, empresario, presentador de radio y televisión y dirigente deportivo; Martín Cabrales, vicepresidente de Cabrales S.A y protesorero de la CAC; Magui Aicega, jugadora de hockey y excapitana de Las Leonas, nutricionista y periodista deportiva; Juan Carlos de Pablo, economista; Marcos Novaro, sociólogo y filósofo; Carlos Reymundo Roberts, periodista; Carolina Amoroso, periodista y Eduardo Eurnekian, empresario y vicepresidente de la CAC.

Cabe destacar que, desde la primera edición hace pocos años, el Encuentro Anual para el Desarrollo del Comercio y los Servicios cobró trascendencia tanto en los medios como en la opinión pública ya sea por las temáticas abordadas -economía digital, ecosistemas regionales, liderazgo colaborativo- así como también, por los expositores -ministros nacionales, representantes de empresas internacionales, etc.