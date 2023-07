Uber: “Hoy no existe una regulación específica de la actividad en Posadas”

jueves 06 de julio de 2023 | 11:15hs.

En la ciudad de Posadas continúan los operativos en cuanto a la utilización de la aplicación Uber ya que la actividad aún no se encuentra regulada y aseguran que es ilegal su funcionamiento. Debido a esto, al detectar la presencia de algún conductor que trabaje bajo estos términos, proceden al secuestro del vehículo.

El director de Comunicación de Conor Sur de Uber, Juan Labaqui, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva aclaró que en Argentina la legalidad está definida por normas nacionales, no por normas locales y la legalidad de lo que es la intermediación en un servicio como es este, está determinada por normas nacionales “como es el Código Civil y Comercial o específicamente para temas como seguros o la normativa que rige para seguros de viajes de plataforma. Entonces la legalidad a nivel nacional está cubierta por ese lado, después lo que puede tener cada ciudad es regular específicamente la actividad de viajes compartidos o de viajes a través de plataformas, eso es un tema aparte”.

“Pero hoy no existe una regulación específica de la actividad en la ciudad Posadas, con lo cual se puede hablar de que no está regulado, pero es una decisión de la ciudad de no tenerla y en ningún momento se pone en discusión la legalidad. Cada vez que una persona realiza un reporte porque tuvo un incidente de seguridad, un altercado con una persona en la calle o que tuvo un control y quiere reportarlo, lo puede hacer y en todos los casos se da el mismo nivel de soporte que es personalizado y específico”, refirió.

Sobre la cuestión si es que al conductor se le secuestra el automóvil indicó que, “se va a responder respecto a cada caso analizando qué fue lo que sucedió y ver de qué manera se puede ayudar”.

Nuevos servicios

En Posadas, desde este 5 de julio comenzó a regir la utilización de Uber Moto o Flash Moto, a lo que Labaqui explicó que este último mencionado se dedica a todo lo que es paquetería, artículos u objetos “y para lo que es moverse por la ciudad una persona eso es Uber Moto. Esto ya funciona en Buenos Aires, Paraná, Reconquista, Resistencia, Córdoba, Tucumán, Salta, Jujuy y Santa Fe y fuera del país en muchísimas ciudades”.

“Para utilizar el servicio es la misma aplicación, en el Menú Destino uno elige la opción requerida que muestra cada uno con sus distintos valores de referencia y tiempos estimados hasta llegar al vehículo y hasta completar el viaje. Para determinar el valor se tiene en cuenta el tiempo, la distancia y demanda, un montón de factores para tener los precios de referencia”, apuntó.

El directivo a continuación detalló que los requisitos para trabajar en la aplicación con este servicio son: nombre apellido, correo electrónico, teléfono celular, licencia de conducir que tiene que decir que está habilitado para manejar con motos, certificado antecedentes penales, documentación de la moto, seguro, datos de la cuenta bancaria y constancia de monotributo.

“En promedio al final de una semana, una persona que está haciendo alrededor de 20 viajes o más que es la tasa de intermediación, Uber se lleva un 25 por ciento de comisión”, recordó.

En Argentina Uber ha reflejado un gran crecimiento primero centrado en primera instancia en unas pocas ciudades y tras la pandemia al resto del país.

Actualmente alrededor de 10 millones de personas han viajado con la aplicación y más de 500 mil han generado ingresos.