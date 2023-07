UTA amenaza con otro paro de colectivos para mañana

jueves 06 de julio de 2023 | 6:04hs.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció ayer la posibilidad de un paro nacional de colectivos para mañana en el sector de corta y media distancia si las empresas no cumplen la resolución conjunta de las carteras de Trabajo y Transporte, que determinó los salarios para el interior y el Área Metropolitana.

De este modo, el pasado 22 y 23 de junio el gremio había concretado un paro de 48 horas, que tras un acuerdo fue suspendido tras pasar las primeras 24 horas

Ayer por la tarde se conoció un comunicado de la UTA, que lidera Roberto Fernández, y de las juntas ejecutivas seccionales, que ratificó “la vigencia y exigibilidad de la resolución conjunta, que determinó las escalas salariales para los trabajadores del Área Metropolitana Buenos Aires (Amba) y del interior tras el acuerdo con la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap)”.

Medida de fuerza

La UTA advierte que tomará la medida de fuerza de concretarse ante un posible incumplimiento del pago de esas escalas salariales. Por ende, los ciudadanos de todo Misiones y el país se verían nuevamente afectados por otro parate del transporte como hace dos semanas atrás.

No se prestarán los servicios de transporte público de corta y media distancia de todo el país. “Las diferencias existentes entre el sector empresario y la autoridad de aplicación son completamente ajenas e independientes de los salarios de los trabajadores, quienes no pueden ni deben esperar disposiciones reglamentarias, convenios o rendiciones para percibir sus haberes. No pueden ser rehenes de la problemática del servicio”, afirmaron.

La UTA exigió el cumplimiento de esa resolución de ambas carteras de Estado y del acuerdo alcanzado con la Fatap, y advirtió que de no producirse por parte de las empresas desde el primer minuto del viernes comenzará una retención de tareas nacional.

Acuerdo

El pasado 22 de junio tras conciliación obligatoria entre UTA y Fatap con intervención del Ministerio de Trabajo se levantó el paro que estaban llevando los choferes debido a un acuerdo salarial entre las partes.

La UTA reclamaba que el salario de los choferes registre aumentos escalonados que incluyan un salario de $348.800 en julio, $380.192 en agosto y una remuneración básica de $414.409 en septiembre, además de una suma no remunerativa y por única vez de $32.000.

En forma previa, los empresarios del transporte habían requerido un esfuerzo a los gobiernos provinciales y nacional para destrabar el conflicto salarial con los choferes

El último paro afectó como siempre a los misioneros, y si bien iniciaría el 22 de junio, ya desde las 22 del día anterior las estaciones de transferencias en Posadas, se empezaron a cerrar –una hora antes de lo habitual- y los colectivos empezaron a volver a las empresas.