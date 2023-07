Ofrecen resarcir con $100.000 por alumno tras cuestionado viaje

jueves 06 de julio de 2023 | 6:04hs.

Tras la viralización de los reclamos de familiares y alumnos obereños que viajaron a Bariloche con una reconocida empresa de viaje estudiantil que opera en Misiones, quienes cuestionaron las condiciones de la estadía, la citada empresa ofreció resarcir con 100.000 pesos a cada padre por los daños ocasionados.

Por el momento serían 66 los progenitores que aceptaron el trato, lo que implica un monto global de 6.600.000 de pesos a pagar.

Cada beneficiario recibirá dos cuotas de 50.000 pesos. Se abonará por transferencia y la primera cuota se cobraría dentro de los diez días de firmado el acuerdo, lo que está previsto para esta semana. La segunda cuota se percibiría a 30 días del pago de la primera.

Asimismo, en el acuerdo a firmar por los padres existe “una cláusula de confidencialidad y reserva de no hablar más de la empresa ni en medios ni en redes sociales”, precisaron.

Si bien hasta el momento la mayoría de los tutores aceptó las condiciones, otros padres lo rechazaron por considerarlo “extorsivo”.

En ese sentido, desde el Ministerio de Turismo de la provincia, que regula la actividad, señalaron que días atrás se comunicaron con uno de los padres que reclamaba el incumplimiento del contrato para actuar de oficio dado que hasta el momento no había registro de reclamo o denuncia formal.

“Contactamos con uno de los padres pero nos dijeron que ya habían resuelto y no iban a realizar la denuncia”, confirmaron a este medio desde la cartera turística.

Al respecto, en diálogo con El Territorio una mamá subrayó: “Sumarnos sería aceptar que nos quieran callar con 100 mil pesos, porque tenés que firmar una cláusula donde no podés mencionar en redes a la empresa nunca más. Es extorsivo”.

“Yo les dije ‘mi libertad de expresión no vale eso’. Aparte, buscamos reparar el daño de los chicos, no que hagan callar a los padres”, agregó.

Previamente, la empresa le solicitó a una madre que borre una publicación en la que cuestionó la calidad del servicio contratado, lo que no aceptó.



“Una pesadilla”

Los cuestionamientos a la empresa surgieron cuando los chicos aún estaban en Bariloche y trascendieron en las redes.

“Todo lo que prometen nada cumplen. Chicos enfermos les dan a todos paracetamol. Las médicas supuestamente 24 horas de hotel nunca están”, escribió Vanesa López en su perfil de Facebook, bajo el título “El peor viaje de su vida”.

Incluso, mencionó que a un chico le propinaron una patada en la mano y durante cuatro horas la única asistencia fue vendarlo, mientras lloraba. Finalmente lo llevaron al hospital y tenía dos dedos fracturados. También una chica sufrió una lesión en la cabeza y no habría recibido la atención adecuada.

López también reclamó que “compraron excursiones y no les llevan. No les devuelven la plata. No responden mensajes, se tiran la pelota”.

Afirmó que el hotel no tiene agua caliente, que apagan la calefacción y hasta les niegan el agua del dispenser. También cuestionó la calidad de la comida y que adelantaron el viaje a temporada baja.

En la misma excursión viajaron alumnos de la Epet N° 3 y de la Escuela Normal N° 4.

El contingente regresó a Oberá el miércoles pasado por la tarde y a los reclamos señalados se agregó que no les dieron el almuerzo.



En cifras

$6.600.000

El monto total que pagará la empresa a los 66 progenitores que hasta el momento aceptaron el trato. Otros, sin embargo, están en desacuerdo.