Advierten una alta presencia de larvas de Aedes

jueves 06 de julio de 2023 | 6:05hs.

Con temperaturas máximas rozando los 30º en pleno invierno, la actividad de los mosquitos sigue a pleno. Pese a que los días ya son más cortos, en lo que va de la temporada otoño-invierno el frío casi no se notó en Misiones y en ese sentido sigue habiendo presencia de Aedes aegypti en las viviendas.

“Lo que estamos viendo en los monitoreos, recorridas por las casas y controles focales en los barrios es que los índices siguen manteniéndose un poco altos para la época del año”, señaló Fabricio Tejerina, director de Vigilancia y Control de Vectores de Posadas.

“Esto tiene que ver con las temperaturas que no están siendo bajas, con lo cual los mosquitos -que son de sangre fría- están regulados, principalmente, por la temperatura ambiente que les permite continuar con su ciclo normalmente aunque los días sean más cortos. La actividad de ellos que es picar, poner huevos y reproducirse con estas temperaturas lo pueden hacer”, explicó Tejerina en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7

Si bien resaltó que todo el año deben sostener los cuidados, con esta situación particular hay que reforzarlos todavía más.

“En invierno, con la lluvia y las bajas temperaturas, la gente se olvida del cuidado, pero sí hay que seguir manteniendo limpios los patios, no bajar la guardia; aunque en invierno no suele haber casos de dengue o disminuyen, le pedimos a la gente que no baje los brazos porque cuando llega la primavera, la población de mosquitos aumenta. Por eso es importantísimo hacer todas estas tareas de descacharrado y limpieza”, sostuvo.

Recorridos

Por otro lado destacó que desde el municipio siguen con las tareas de recorrida por los barrios y todavía se ven criaderos de todo tipo. “En esta época del año todavía recorremos y seguimos encontrando piletas de lona con agua sucia y criaderos”, contó.

Consultado sobre si este escenario de calor y presencia de mosquitos podría ser una anticipación de la temporada estival, comentó: “Las condiciones siempre están dadas para un brote, el tema es cómo actuamos nosotros como sociedad y estado para no tener lugares que acumulen agua y sirvan de criaderos para mosquitos. Por eso, más allá de las lluvias, hay también un gran factor humano con lo que es el Aedes aegipty”.

E insistió: “En el pasto los mosquitos pueden refugiarse pero no se reproducen ahí, hay que recordar que todos los mosquitos necesitan agua acumulada para poner los huevos. Por eso no hay más herramientas que la participación comunitaria para evitar los criaderos, por eso todo lo que se pueda hacer en otoño y en invierno repercute en el verano para poder tener menos mosquitos”.

Cifras

Según la última actualización epidemiológica, hasta el 25 de junio en el país se registraron 124.913 casos de dengue de alguno de los cuatro serotipos que tiene la enfermedad, siendo este el brote más grande del que se tenga registro en Argentina.

Con 146 contagios autóctonos y 22 importados, la provincia de Misiones fue una de las jurisdicciones con circulación del virus del dengue. En tanto que se informó que en la tierra colorada el serotipo DEN-1 tuvo mayor prevalencia, pero también hubo detección del tipo DEN-2. A nivel país, la mayor cantidad de contagios perteneció a este último serogrupo.

Con la llegada del invierno “puede observarse en todas las jurisdicciones el descenso en el número de casos durante las últimas semanas. El comportamiento a nivel país -con 11 semanas por debajo del pico, sin contar la última semana- se verifica también en las jurisdicciones de provincia y ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán; Catamarca presentó su novena semana de menor número de casos que la anterior sin contar la última y Santa Fe la octava con la misma tendencia”, resaltó el Ministerio de Salud de la Nación, que reúne información de todas las provincias.

Otra enfermedad con presencia activa en Misiones este año fue la fiebre chikungunya, también transmitida por el Aedes y que dejó 274 casos autóctonos y 39 importados.