More Rial se anotó en la facultad y la criticaron: “No quiere laburar”

jueves 06 de julio de 2023 | 6:00hs.

Por esas cosas inexplicables del showbusiness, desde que Morena Rial (24) hizo pública la mala relación que tiene con su padre, el periodista Jorge Rial, comenzó a despegar su imagen y se convirtió en tendencia en redes a la vez que desde los programas televisivos todos la buscan.

More, que es madre de Francesco de cuatro años, aún no encuentra muy bien su lugar pero sus pomposas declaraciones y sus escándalos hacen que sus fans la adoren, mientras que por estas mismas polémicas es la preferida de los paneles de los ciclos de espectáculos.

La última novedad de Morena es que se inscribió para cursar una carrera universitaria.

Esta buena nueva la difundió Yanina Latorre, aunque no en el tono alegre con el que alguien celebraría una decisión tan trascendental de superarse: “Me encontré con More y me dijo cosas tremendas: se anotó en la facultad, pero no me supo decir qué va a estudiar. Es más viva que el hambre”, dijo divertida en LAM.

“Le dijo ‘sos viva’, se anotó porque hasta los 25 años, si estudia el papá Jorge le tiene que mantener. No quiere laburar”, juzgó Latorre.

A su vez, indicó que Morena, “no tiene intención de revincularse con su padre, quiere una casa y una estética para dejar de hablar”.