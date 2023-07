Investigan una carta enviada a Emerenciano Sena para conseguir su arresto domiciliario

miércoles 05 de julio de 2023 | 15:37hs.

La Procuración de Chaco ordenó investigar la carta enviada a Emerenciano Sena a la comisaría en la que se encuentra detenido y en la que supuestamente su hermana le daría consejos para lograr el arresto domiciliario.

Así lo confirmaron dos de los fiscales de la causa Jorge Gómez y Jorge Cáceres Olivera, y el abogado de la familia de Cecilia Strzyzowski, Gustavo Briend, quienes comentaron que por la carta se abrirá una nueva causa y que será anexa al expediente principal que investiga el femicidio de la joven. Además, informaron que a pedido de la familia de la víctima, este jueves se realizará otro rastrillaje en el río Tragadero con perros y buzos tácticos.

La carta por la que se iniciará una nueva investigación fue secuestrada en la comisaría de Resistencia, donde está detenido Emerenciano, y en la cual su hermana le hace llegar supuestamente el mensaje con directivas sobre cómo enfrentar la causa y lograr su arresto domiciliario. Marcelina, la hermana del imputado, le transmite en el escrito que Ricardo Osuna, el abogado defensor de su hijo César, "tiene todo bajo control".

"Eme, Osuna tiene todo bajo control. Necesitamos que Marcela no haga ningún tipo de declaración. Si Marcela declara se hunden los tres, esas fueron sus palabras. También me comentó que puede llegar a haber un posible arreglo con una jueza de Garantías de la fiscalía 3. Que hagas bajar tu azúcar así apuramos más tu domiciliaria. No tienen nada, están esperando resultados de ADN", se lee en la carta que fue descubierta cuando la mujer le llevaba medicación a su hermano.

También en otro escrito, le dice: "Mientras, no conviene ningún tipo de declaración. Si llegara a dar positivo el ADN, ahí sí conviene su declaración porque si lo hace ahora, ella ni nadie va a poder arreglar más ni un tipo de declaración. Me dijo que, si el fuera tu abogado, ustedes ya estarían afuera. Llamalo y si querés. Podés cambiar de abogado pero vos tenés que pedir haciendo una nota al fiscal".

La referencia del abogado es a Osuna, quien, por ahora, solo es defensor de César Sena en la causa y a quien Marcelina le hace saber a su hermano que él tendría que designarlo al frente de la causa también como su defensor. Por ahora, Emerenciano está detenido, pero pidió su arresto domiciliario, supuestamente, por problemas de salud debido a diabetes y pólipos sangrantes.