Lula Da Silva aseguró que buscará la alianza con la UE y que Bolivia integre el Mercosur

miércoles 05 de julio de 2023 | 8:45hs.

La cumbre de mandatarios del Mercosur y estados asociados, encabezada por el presidente argentino Alberto Fernández, tuvo importantes definiciones políticas en medio del adelanto de la agenda que se llevará adelante en el bloque durante los próximos seis meses. Argentina entregó oficialmente ayer la presidencia pro témpore del bloque al mandatario Luiz Inácio Lula Da Silva, pues Brasil ostentará el cargo durante el próximo semestre.

Tras la apertura de Fernández, fue justamente Lula Da Silva quien tomó la palabra para anunciar una serie de lineamientos que tendrá durante la presidencia de Brasil. El impulso para la adhesión de Bolivia al bloque y la firme postura ante el acuerdo con la Unión Europea fueron algunas de las pautas que el brasileño mencionó. También se refirió a la necesidad de una verdadera integración que contribuya a la unión de los pueblos en toda su diversidad.

En primer lugar, Da Silva apuntó a la satisfacción de que la cumbre se realice en Puerto Iguazú, donde se vislumbra lo que es la triple frontera, “que tiene mucho simbolismo y una gran belleza natural”.

Bajo la impronta de tener “una presidencia ejemplar”, el brasileño indicó que trabajará en una agenda verde que tendrá como eje el combate de los incendios y la recuperación de suelos degradados.

Adujo además que “ningún país resuelve los problemas solo y no se puede estar ajenos a los grandes problemas de la humanidad. No hay alternativa que no sea la unión”. Se refirió entonces a las problemáticas que aquejan a los distintos sectores del mundo, como el clima, las guerras y otros factores. Por ello, llamó a una cooperación regional de integración. “Un Mercosur más democrático y participativo es el camino”, afirmó.

Consideró de vital importancia la participación de los movimientos sociales, la diversidad de la gente para reforzar la transparencia y legitimidad y la fluidez comercial. Para ello, remarcó que “una moneda común entre nuestros países contribuirá a bajar los costos, pues se trata de una moneda para el comercio regional que no elimina las perspectivas de las monedas nacionales”.

Acuerdo con la UE

Lula Da Silva fue muy crítico respecto al acuerdo que se pretende firmar con la Unión Europea y arremetió contra las negociaciones que se hacen con desconfianza. “Estamos comprometidos con la Unión Europea, buscamos un acuerdo equilibrado y asegurar el espacio adecuado en pos de la integración productiva e industrialización”, resaltó.

No obstante, sostuvo que “el instrumento adicional presentado por la Unión Europea es inaceptable, no negociamos con desconfianza. Es imperativo que el Mercosur dé una respuesta rápida y contundente. No tenemos interés en acuerdos que nos condenen a ser solamente exportadores de materia prima y petróleo, queremos políticas de integración profunda, basadas en trabajo, tecnología y globalización”.

Brasil asumió la presidencia del Mercosur por los próximos seis meses.

Esta globalización -manifestó- requiere más integración, procesos productivos, interconexión energética, aérea y de comunicaciones.

También adelantó que se avanzará en acuerdos con otros países, como Canadá, Corea del Sur y Singapur, además de Indonesia y América Central y el Caribe, entre otros.

Ingreso de Bolivia

También así, Da Silva aseguró que durante la presidencia pro témpore de Brasil, se avanzará para que Bolivia pueda integrarse al bloque, decisión que está en análisis en el Congreso brasileño. “Fortalecer el Mercosur significa participación, tenemos urgencia en el acceso de Bolivia y trabajaremos por su aprobación”, resaltó.

“Como dijo Pepe Mujica, nuestra integración va más allá de un proyecto estrictamente comercial. El Mercosur no puede estar limitado. Es imprescindible recuperar una agenda ciudadana inclusiva. Nuestra integración debe ser solidaria, femenina, negra, indígena, y trabajadora”, manifestó.

“Ese es el Mercosur que queremos, con inserción en el mundo. Sólo la unidad del Mercosur, de América del Sur y América Latina del Caribe nos permitirá combatir las desigualdades. Es lo que nuestras poblaciones esperan”, concluyó.



Bolivia busca ser parte del bloque

El presidente de Bolivia, Luis Arce, fue uno de los invitados especiales a la cumbre, pues forma parte de lo que se llama estados asociados. Sin embargo, Bolivia está cerca de integrar el Mercosur, tal como lo adelantó el presidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva que impulsará.

Durante la reunión, Arce apuntó a que “el fracaso del capitalismo ha generado crisis globales, desafíos que tenemos que enfrentar con articulación e integración liberadora”. “Bolivia tuvo la inflación más baja de la región. Asegurando que la población no pierda su poder adquisitivo. Se adapta a las turbulencias financieras internacionales”, resaltó.

Arce aclaró que en su país, “se prioriza el mercado interno para ser más eficientes, generando excedentes que se exportan”.



Seguridad alimentaria y producción

Entre los puntos tratados ayer, los mandatarios reiteraron el compromiso para impulsar acciones efectivas tendientes a garantizar la seguridad alimentaria, apoyando el desarrollo agrícola y rural, promoviendo el aumento de la producción sostenible de alimentos y la disponibilidad alimentaria, así como un sistema de comercio internacional de productos agrícolas más justo, transparente, equitativo y previsible. Asimismo, enfatizaron la importancia de impulsar políticas que respalden acceso oportuno y permanente de todas las personas a alimentos adecuados en cantidad y calidad suficiente.

Instaron a los estados partes y asociados a que se promueva un mecanismo ágil para fortalecer la Cooperación Sur–Sur y la Cooperación Triangular, con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales en la ejecución de las políticas públicas en sectores priorizados como son el comercio, la agroindustria, la agenda digital, los derechos humanos, la ciencia y la tecnología, el cambio climático, entre otros.