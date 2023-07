La cuestión de Venezuela fue el punto álgido en la reunión de presidentes

miércoles 05 de julio de 2023 | 8:15hs.

La cuestión de Venezuela fue uno de los temas álgidos en la cumbre de mandatarios. Tanto el presidente Mario Abdo, de Paraguay como su par Luis Lacalle Pou, de Uruguay, reclamaron una postura clara del Mercosur sobre el bloqueo a la candidatura presidencial de la opositora María Corina Machado.

Durante su alocución, Mario Abdo se mostró preocupado por lo ocurrido en el país sudamericano y afirmó que “el único límite razonable debe ser el respeto a la democracia y a los derechos humanos”.

“Siempre he buscado darle voz al sufrido pueblo venezolano. Y esta vez no será la excepción. La coherencia no puede dejarse de lado al último minuto. Cuando asoma un camino de salida, un itinerario de esperanza por la realización de unas elecciones con la oposición, vimos rápidamente apagada esa ilusión con la inhabilitación de Maria Corina Machado”, sostuvo el mandatario del país vecino.

De la misma manera, Luis Lacalle Pou, de Uruguay, fue crítico y remarcó que “todos sabemos que pensamos sobre el régimen venezolano, todos tenemos opinión clara. Hay que tratar de ser objetivos. Está claro que Venezuela no va a salir a una democracia sana si cuando hay posibilidad de elección, una candidata como Corina Machado, que tiene enorme potencial, se la descalifica por motivo político y no jurídico”.

“Esto tiene que ver con el Mercosur porque los bloques han alzado la voz. Creo que el Mercosur tiene que dar una señal clara para que el pueblo venezolano pueda encaminarse a una democracia plena”, afirmó.

También así tocó otros temas que también son menester para la organización global y regional. Recordó que hace algún tiempo, “intentamos a pedido del presidente de Ucrania, Zelenski, tener una reunión pero no se pudo dar. En pocos tiempos estaremos en la Celac con la Unión Europea, tengo entendido que algunos jefes de estado europeos han planteado de invitar a Zelenski a la reunión y es buena oportunidad para que el presidente cuente lo que genera la invasión rusa en su país.

“Firmes con las ideas y suaves con las personas, marcar las discrepancias sin afectar los vínculos”, señaló Lacalle Pou sobre las discusiones políticas y económicas que se dan dentro del bloque. Sostuvo que “somos inquilinos de esta silla. El mundo sigue cambiando, se generan nuevas necesidades y oportunidades. He insistido en más de una vez que no somos analistas de lo que pasa en el mundo, somos actores, creadores de nuestro propio futuro”.

“A veces los análisis son pesimistas pero es cierto que el mundo está cambiando. Nuestra región tiene una oportunidad única, por la materia prima pero sobre todo por la inteligencia de nuestra gente. En tiempos que se habla de Inteligencia Artificial, al fin y al cabo, sale todo de la creación humana. Las materias primas necesitan cada vez más intelecto para mejorar”, dijo.

Finalmente, Uruguay fue el único país que no firmó el comunicado de Mercosur de la jornada, tal como ya había sucedido en 2021. El país insiste en la apertura del bloque. Al ser consultado en conferencia de prensa, Alberto Fernández indicó que “no hay nada nuevo. Uruguay insiste en manejarse de forma autónoma”.