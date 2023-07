Fortalecer el Mercosur, mensaje común desde la Triple Frontera

miércoles 05 de julio de 2023 | 6:08hs.

Por Nazarena Torres y Antonio Villalba

Enviados especiales

La 62ª Reunión del Consejo del Mercado Común y Cumbre de Jefes y Jefas de Estado del Mercosur y Estados Asociados concluyó ayer en Puerto Iguazú, con el traspaso del presidente Alberto Fernández de la presidencia pro témpore a manos de su par brasileño, Luiz Inácio Lula Da Silva, quien planteó la necesidad de avanzar en una política de integración profunda con mira además en concretar alianza de integración con la Unión Europea.

Los presidentes coincidieron, asimismo, en la necesidad de abrir un espacio de reflexión política sobre la modernización del bloque, incluyendo el fortalecimiento de la agenda interna para una mayor integración de sus economías, así como la estrategia de inserción internacional, sobre una base consensuada y solidaria para encarar los desafíos de un escenario mundial en transformación afectado por alteraciones significativas en el mapa de la producción y el empleo, con efectos visibles en la reconfiguración de las cadenas globales de valor.

Al finalizar la jornada, Alberto Fernández brindó una conferencia junto a Santiago Cafiero. Foto: Natalia Guerrero

Esto también fue planteado por Alberto Fernández al finalizar la jornada en una conferencia de prensa junto al canciller Santiago Cafiero. Asimismo, Cafiero presentó las conclusiones de lo que fueron los seis meses de presidencia temporal de Argentina en el bloque (ver “Régimen...).

Así como a la Argentina le representó culminar la presidencia pro témpore, quien termina mandato como jefe de estado en Paraguay es Mario Abdo Benítez, quien felicitó a la Argentina por la gran tarea desarrollada en este tiempo en la presidencia del Mercosur. Abdo, quien estuvo acompañado del presidente electo, Santiago Peña, deseó los mayores éxitos a Lula para la culminación de las negociaciones con la Unión Europea, como también con la inclusión formal al Mercado Común a Bolivia, cuyo presidente Luis Alberto Arce Catacora destacó que la integración de su país “es una oportunidad para fortalecer la cooperación”.

Por su parte, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, habló de despejar los obstáculos para poder culminar el proceso de inclusión. Y pidió a Lula que “sea optimista en relación al acuerdo” con la Unión Europea, aunque volvió a plantear la idea de avanzar de ser necesario en un acuerdos extrabloque, entre Uruguay, China y Oceanía. “Saben cuál es la posición de Uruguay, quisiéramos ir juntos, porque juntos somos más fuertes, pero el inmovilismo no nos hace más fuertes”. Fue allí donde de manera categórica, planteó: “Cuando vemos que no avanzamos juntos, lo vamos a hacer unilateralmente”. En este sentido, Uruguay fue el único país que no firmó el comunicado de Mercosur, como sí lo hicieron Brasil, Argentina y Paraguay.

La jornada

Tras las palabras de bienvenidas del presidente Alberto Fernández al encuentro desarrollado en el hotel Gran Meliá de Iguazú, el canciller Santiago Cafiero fue el encargado de resumir las gestiones realizadas en los últimos seis meses como presidente temporal. En tanto, el presidente argentino planteó que el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea “representa una oportunidad”, y anheló que “las negociaciones en marcha arrojen resultados equilibrados para todas las partes”.

Fernández dialogó con Lula Da Silva sobre lineamientos para la región.

Se mostró confiado que esa profundización del vínculo, implica “una acción política importante en un contexto internacional de conflicto e incertidumbre creciente”, pero a su vez ello conlleva “una oportunidad concreta en el marco de la reconfiguración de los mapas productivos, de nuevas tecnologías y nuevos empleos que suponen las nuevas cadenas de valor”.

Planteó como desafío “ser parte del mundo global con la fuerza de las economías que se desarrollan y no con la debilidad de las que se primarizan”.

En presencia además de funcionarios de los estados asociados, como Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam, el mandatario argentino además no ahorró críticas al acuerdo firmado con la Unión Europea en 2019, para sostener que el bloque latinoamericano fue el que más cedió en las bases del entendimiento. Allí planteó que el freno a la concreción de esa unión “obedeció más a la falta de trabajo de los países europeos y no de la falta de consenso o vocación de parte de los países miembros del Mercosur”. Dejó planteado: “No estoy parado en el lugar aislacionista en el que algunos me quieren ver parado. Quiero agregar valor a lo que producimos porque así podemos ser protagonistas del futuro”.

Tras el encuentro los presidentes en un documento conjunto destacaron el trabajo realizado por el Mercosur político en el marco del Foro de Consulta y Concertación Política tendiente a fortalecer la inclusión de los Estados Asociados, logrando una creciente participación activa en los asuntos políticos regionales y se comprometieron a continuar y profundizar esta ampliación del Mercosur político en las futuras presidencias pro témpore, a modo de reflejar de manera creciente la diversa realidad de los pueblos que integran el Mercosur ampliado.



Régimen de origen del Mercosur

El canciller Santiago Cafiero presentó ayer los aspectos más destacados de la presidencia pro témpore argentina del Mercosur durante el primer semestre de 2023. Resaltó la aprobación de la reforma del Régimen de Origen del Mercosur, “un instrumento central para la integración de los sectores productivos de los Estados parte, que se moderniza con el objetivo de simplificar sus reglas, para adaptarlas a la realidad cambiante del comercio internacional”. Y subrayó que “traerá beneficios para el comercio regional, al facilitar la operatoria de las empresas conforme estándares internacionales”. Puso en valor la iniciativa al explicar que “contaremos con nuevas herramientas, como la certificación de origen por parte del exportador”.

Lula Da Silva aseguró que buscará la alianza con la UE y que Bolivia integre el Mercosur

Conclusiones respecto a la cooperación regional

La cuestión de Venezuela fue el punto álgido en la reunión de presidentes