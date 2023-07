Mirtha Legrand quiere volver y no descartó que sea por Telefe

miércoles 05 de julio de 2023 | 6:00hs.

Mirtha Legrand aseguró que quiere regresar a la televisión y no descartó que sea por Telefe.

“El que se ocupa de todo es mi nieto Nacho Viale. Mirtha vuelve y vuelve a Telefe. Es la primera vez que voy a trabajar en Telefe, merece un aplauso”, dijo Mirtha, que destacó que tiene necesidad de regresar con sus clásicos almuerzos: “Extraño muchísimo, me encanta trabajar, me hace mucho bien”. La diva también recordó lo mucho que le costó no estar activa durante la pandemia por Covid 19: “Lo mal que me ha hecho la pandemia, no sólo físicamente, sino también anímicamente’’.

El Trece y América eran las dos emisoras que se disputaban el regreso de Mirtha Legrand a la televisión, pero no lograban acordar con su nieto y, al parecer, en los últimos días, Telefe habría comenzado a buscarla y a la conductora le habría entusiasmado muchísimo la idea porque nunca fue parte de la programación de ese canal.