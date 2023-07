Billeteras virtuales: retenciones a quienes tengan negocios

martes 04 de julio de 2023 | 6:05hs.

Desde la mañana de ayer comenzó a circular la información que usuarios de Mercado Pago de Misiones comenzaron a notar que en sus movimientos aparecían descuentos relacionados con retenciones de Ingresos Brutos, aunque algunos ya lo advirtieron días previos.



Los usuarios adjudicaban estos descuentos a una decisión de la Agencia Tributaria Misiones (ATM), que habría realizado modificaciones en materia de cobro de impuestos. En realidad no hubo modificaciones de impuestos, pero hay comerciantes que aplican recargas.



Según informaron desde el organismo, no se realiza ningún nuevo descuento en las transferencias entre personas. Lo único que se actualizó es el CVU de contribuyentes. Desde la ATM indicaron que el 10/11/22 se adhirieron al sistema informático de recaudación y control de acreditaciones en cuentas de pago (Sircupa), de la Comisión arbitral del Convenio Multilateral, de acuerdo a resolución general de dicho organismo número 9/22.



La actualización de esos CVU a los que referencia ATM puede haber llevado a que comiencen a realizarse en la aplicación de pago retenciones que antes no se hacían. Ante estas situaciones, algunos comerciantes comenzaron a aplicar un recargo a quienes deseen pagar con la aplicación sus compras.



En detalle, se actualizó el padrón y así los que utilizan sus billeteras electrónicas para su negocio y están inscriptos en ingresos brutos comenzaron a ver retenciones en la aplicación. Quienes no estén inscriptos en ATM como contribuyentes no deberían tener retenciones. Esto afecta solamente a contribuyentes. Por ello, alguien que usa la aplicación para mandarle plata a un pariente, amigo o pareja no debería tener problemas.



Es importante destacar que la actualización del padrón de contribuyentes se lleva a cabo periódicamente. Aquellos contribuyentes que hayan realizado una determinada cantidad de movimientos o transacciones han sido incorporados al sistema y se ven afectados por estas retenciones.



Implementación del Sircupa

A partir del 10 de noviembre de 2022, la Agencia Tributaria de Misiones (ATM), ha implementado un sistema informático llamado Sircupa (Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones en Cuentas de Pago).



El objetivo principal de esta adhesión al sistema Sircupa fue mejorar la eficiencia en la recaudación y control de acreditaciones en las billeteras electrónicas. El Sircupa fue creado y está siendo coordinado por la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral.



En virtud de esta implementación, se establecieron retenciones en las acreditaciones realizadas en las billeteras electrónicas. Estas retenciones se aplican exclusivamente a los contribuyentes, es decir, aquellas personas físicas o jurídicas que tienen la obligación de pagar impuestos en la provincia de Misiones.



Las alícuotas de retención varían según la calificación de riesgo fiscal de cada contribuyente. En el caso de Misiones, se aplican tres alícuotas: 1,2%, 2,5% y 4%. Estas alícuotas se determinan en función de la evaluación del riesgo fiscal del contribuyente y se aplican únicamente en el momento de la acreditación de fondos en las billeteras electrónicas.