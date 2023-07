Una bici y un peluche para recorrer cada rincón del país

martes 04 de julio de 2023 | 6:00hs.

La pasión por viajar y conocer lugares, gente e historias halla diversas maneras de concretar el propósito. Como mochileros, en bicicleta, en una moto o auto, entre otras variantes, hay personas que deciden tomar la senda inimaginable de la aventura que se les presentará en el trayecto.



Tal es el caso de Alfredo Pérez (35), oriundo de la localidad de Machagai, provincia de Chaco, que salió desde su ciudad natal a bordo de su bicicleta y ya pedaleó casi todo el país.



Hoy, el biciviajero se encuentra conociendo Misiones, y presto a compartir su experiencia por los caminos, charló con El Territorio acerca de su peculiar empresa: “La vida es un viaje”, remarcó el chaqueño y alentó a las personas a “buscar cumplir sus sueños”. “Hay que salir”, subrayó.



Sobre cómo comenzó su travesía en dos ruedas, relató: “Mi experiencia como ciclista empezó en 2015 cuando hice la ruta nacional 40 desde Ushuaia (Tierra del Fuego) hasta La Quiaca (Jujuy). Para mí fue bastante rápido, logré hacer el trayecto en cinco meses y 16 días”. Luego de ese viaje inicial se tomó un tiempo para regresar a la ruta, explicó, “paré un tiempo y volví a salir el 23 de agosto de 2021, ahora me tocó venir a Misiones y ya estoy en el último tramo del recorrido en la Tierra Colorada”.



Alfredo se mostró sonriente en todo momento, compartió el mate y confió algunas reflexiones acerca de su manera de ver el mundo, “en ruta no sólo se pedalea la bicicleta sino también la vida”, indicó sobre uno de sus aprendizajes.



La decisión de salir de su casa y su ciudad fue para conocer nuevos rumbos y disfrutar de los caminos. “Machagai es conocido por la industria de la madera, decidí recorrer mi provincia porque primero se debe saber más sobre el hogar de uno y después tomar otros caminos y ver toda la Argentina”, expresó.



En el transitar -detalló- hay momentos en que extraña a la familia, el aire de su pueblo, su casa, los amigos, cosas sencillas como el asado de los domingos. Aún así, cada día toma impulso para seguir adelante, a veces con un sol radiante y en otras ocasiones surcando fuertes vientos como los que suelen soplar en el Sur o las inclemencias climáticas.



Por ello, el ciclista precisó que valora cada lugar al que llega y que siempre encuentra alguien que le tiende una mano. Es parte del viaje ganar amistades, anécdotas, historias, paisajes.



“Naturaleza deslumbrante”

“En Misiones es impresionante la cantidad de cascadas que hay, al escuchar el ruido me detengo y voy a ver el lugar, la naturaleza es deslumbrante en esta provincia”, acotó.



La bicicleta, fiel aliada de vida, va adonde se dirige Alfredo. En su medio de transporte, ubicó alforjas traseras con su ropa de verano e invierno, en un bolsón tiene aislante, carpa y algunas herramientas y en la parte delantera de la bici dispuso utensilios de cocina y alimentos.



En su primer viaje en 2015 se sumó un acompañante, un burro de peluche que estaba tirado al costado de la ruta 40 en Santa Cruz, lo rescató y lo acomodó en la bicicleta. “Es mi compañero, a veces mientras pedaleo hablo con él”, refirió y al ser consultado sobre si le puso un nombre, contestó: “No, sólo le digo burro”.



En su andar, el ciclista se solventa con los ahorros que juntó previo a salir de Machagai en agosto de 2021 y también hace pulseras de macramé y vende calcomanías, a su vez, hay personas que le brindan una ayuda económica para apoyar su viaje.



“Yo soy mecánico de motobombas de agua, eso me ayudó a tener también venta de repuestos y la ganancia me reintegra como para continuar camino”, describió.



Para tomar impulso

Ya por completar el último tramo de su estadía en Misiones, el viajero se dispone a emprender el regreso a su tierra.



Su bicicleta lo llevará por ruta 12 al sur de Misiones, pasará por Corrientes e ingresará a Chaco hasta suelo machagaiense, ubicado a 120 kilómetros de Resistencia por ruta nacional 16, que une Corrientes con Salta.



Mencionó que conoció casi todo el país y que luego de un descanso en su casa tiene previsto visitar San Luis, única provincia a la que aún no pudo llegar en esta gran aventura que comenzó.



En un futuro desea conocer otros países, primero Sudamérica, tiene en vista Chile, con la carretera austral, famosa para el ciclo viajero.



Para el cierre, sugirió a la sociedad salir y recorrer el país, “hay que animarse, salir a disfrutar de cada lugar, de cada rincón que tiene nuestro suelo argentino”, evidenció y aseguró, “no importa en qué se viaja, puede ser en bicicleta u otra opción de movilización, pero hay que disfrutar de cada instante, la vida es un viaje y hay que aprovechar las oportunidades y los momentos al máximo”.



Para conocer más sobre este proyecto viajero, visitar en Instagram @lavidaesunviajealfredoperez