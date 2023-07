Estudiantes secundarios se preparan para rendir las mesas previas

martes 04 de julio de 2023 | 6:04hs.

Tal como lo indica el calendario académico del Consejo General de Educación, este jueves y viernes se realizan las mesas previas de examen en toda la provincia. Se trata de una instancia evaluativa para el nivel secundario y pueden presentarse todos los alumnos que adeuden previas.



En diálogo con El Territorio, el director de Escuelas Secundarias de la provincia, Diego López, contó que se trata de una instancia más para quienes deseen aprobar materias adeudadas. “Es una mesa de julio y sirve para que todos puedan rendir. Básicamente eso es como una posibilidad más que tienen dentro del calendario los estudiantes para poder recuperar”.



Con la implementación del Régimen Académico Marco (RAM), cada escuela podrá buscar y elaborar un plan estratégico a la hora de evaluar de acuerdo a su contexto. Según indicó López, buscan que el examen no sea solamente frente a un tribunal evaluador sino que tanto docentes y directores puedan solicitar trabajos prácticos y en caso que amerite, la defensa oral de estos.



En cuanto a la cantidad estimada de alumnos que se presentan a rendir, el director comentó que aún no tienen una cifra determinada. “Después del 6 y 7 seguramente tendremos la cantidad de los que se presentaron a rendir. Instamos no sólo a los alumnos y docentes, sino también a padres y tutores que insistan a que los chicos se presenten”.



En lo que refiere a los resultados de las pruebas, el referente de las escuelas secundarias mencionó que tendrán las estadísticas y resultados concretos una vez finalice el receso invernal. La instancia de evaluación es para todos los cursos del nivel.



Lengua y Matemática

En los resultados de las Pruebas Aprender los secundarios tuvieron un bajo desempeño en lengua y matemática. Los datos se publicaron por el ministro de Educación, Miguel Sedoff a través de su red social Twitter .



“En Matemática, el nivel de desempeño por debajo del nivel básico aumentó en 8,5% respecto a 2019, alcanzando al 63,6% en 2022. Los otros niveles fueron 9,5% satisfactorio y 26.9% básico”, especificó y agregó “en Lengua, el nivel de desempeño por debajo del nivel básico aumentó un 5,3% respecto a 2019, alcanzando el 27,2% en 2022. Los otros niveles fueron 10,6% avanzado, 40% satisfactorio y 22,2% básico”, indicaba el mensaje con los resultados.



En esa línea, el titular de la cartera educativa ratificó el impacto de la pandemia en las Pruebas Aprender. “Estamos evaluando ahora los números escuela por escuela, para poder ver el impacto que ha tenido la pandemia en cada una de ellas. Lo bueno de estas escuelas secundarias fue que fueron censales, es decir, no fueron muestrales. Todas las escuelas participaron, entonces eso nos permite tener un dato muy importante para la política pública” sostuvo.



En tanto, en los Centros de Apoyo pedagógico, este año reforzaron las clases en lengua y matemáticas. Según habían informado, hubo un alto porcentaje de alumnos secundarios previo a las mesas de examen, los cuales obtuvieron buenos resultados.

Promueven prácticas profesionales en el transporte

El programa Reconstruir busca establecer una articulación público-privada con empresas en Argentina para brindar a los estudiantes experiencias prácticas en el mundo laboral, específicamente en lo referido al transporte. El lanzamiento se realizó ayer en el Ministerio de Educación en conjunto con referentes del Ministerio de Transporte de la Nación.



La iniciativa busca sobre todo disminuir la brecha de género de las mujeres en el transporte. A su vez, este programa está enmarcado en un convenio con empresas automotrices que desde su ámbito trabajan cuestiones relacionadas a la sustentabilidad y género.



En diálogo con este medio, la directora de Políticas Estudiantiles, Emilia Lunge, profundizó en el tema. “Género, educación ambiental y educación vial, son los tres ejes de trabajo del Ministerio de Transporte. Entonces empresas como Scania tienen charlas de mujeres choferas, Toyota trabaja toda una línea de educación ambiental. Eso nos ayuda a sostener los programas de escuelas sustentables”, dijo.



En una primera instancia comenzarán capacitando a 73 escuelas secundarias de la provincia y próximamente trabajarán en la posibilidad de agregar prácticas profesionales con esas marcas.