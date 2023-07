Epet N° 2: alumnos reclamaron por reformas edilicias

martes 04 de julio de 2023 | 6:04hs.

En las últimas semanas, estudiantes de diferentes colegios realizaron manifestaciones por las precarias condiciones edilicias. En este sentido, ayer unos 60 estudiantes de la Epet N° 2 de Posadas, realizaron una sentada por el mismo reclamo frente al establecimiento. Se reunieron desde temprano en la plaza San Martín para luego marchar hacia las instalaciones del colegio y exigir el cumplimiento de sus pedidos. Además denunciaron maltrato por parte de algunas autoridades de la institución.



En diálogo con El Territorio, Alexander Gadea, alumna del tercer año manifestó que el foco de la sentada se basa en la lucha por los derechos y su seguridad como estudidantes.



“El 90% de los azulejos de la pared no están, algunos están rotos y si entran al colegio es una vergüenza porque en las paredes del patio hay un gran espacio que se ve está negro por el moho. En el sector de talleres cuando llueve tenemos que usar baldes porque el techo está roto y el agua ingresa al aula”, señaló.



Según detalló la estudiante, fueron reiterados los pedidos de reclamos para que se realicen trabajos en las instalaciones de la institución, las cuales ninguna fueron atendidas. De la misma forma, indicó que en algunas aulas la corriente está compuesta por cables pelados que representan un peligro a quienes puedan acercarse o tener contacto.



La protesta duró hasta las 19 de ayer y expresaron que si no tienen respuestas continuarían hoy las medidas a partir de las 7.



“Lo que queremos es que haya un cambio en el colegio. Estamos haciendo esta sentada para luchar por lo que nosotros merecemos y que nuestra institución esté linda, porque nosotros amamos este colegio y no lo queremos ver en estas condiciones”.



Por otra parte, los alumnos denunciaron maltrato por parte de algunas autoridades del colegio relacionados a la vestimenta de las chicas. “El preceptor no nos trata bien y la directora se lava las manos”, cerró la alumna.



En las redes sociales varias personas acompañaron al reclamo aludiendo que se trata de un problema que ocurre desde hace años en la Epet N° 2.



A raíz de la manifestación, el ministro de Educación de la provincia, Miguel Sedoff, se refirió al reclamo de los estudiantes de la Epet N° 2 de Posadas: “Es un problema entre comillas porque al tener más chicos en la escuela, que es lo que queremos, suceden estas cosas. Pero al inicio de la jornada temprano estamos trabajando junto al subsecretario de Educación Técnica, Gilson Berger, para solucionar”.



En la misma línea agregó que “hay cuestiones de infraestructura, que estamos trabajando, estamos ajustando, estamos recibiendo mobiliario para escuelas que están solicitando. En el día a día de las necesidades estamos atentos, también tratando de responder lo más rápido posible, de acuerdo a la situación económica en la que nos encontramos”, explicó el funcionario.



“A veces los proyectos que se tienen se complican por los costos y la posibilidad de disponer de ellos, pero estamos trabajando en eso”, aseguró.