Docentes tuvieron una reunión con la comunidad

martes 04 de julio de 2023 | 6:04hs.

El anfiteatro de la plaza Colón de Jardín América fue sede de una reunión informativa de la que formaron parte padres de alumnos y docentes de la localidad, en la cuál profesionales de la educación comunicaron las diversas situaciones que padecen y son los motivos por los que realizan los paros. Precisamente ayer se cumplieron 40 días interrumpidas de medida.



Los profesionales de la educación tuvieron una charla con los vecinos jardinenses, quiénes plantearon distintas preguntas a maestros y profesores sobre la educación de sus hijos en los diversos establecimientos educativos de la comuna. Por ejemplo, el sistema de calificaciones que va a tener el alumnado y cómo se va a realizar en el caso de que el docente no haya hecho una evaluación y no haya notas de referencia.



A su vez, los educadores plantearon las realidades que atraviesan en las instituciones, que no es solamente el reclamo salarial, sino también las condiciones edilicias y brindar a los chicos que asisten a clases el desayuno o la merienda en caso de tener clases en horario extendido.



Los profesores de nivel secundario que brindaron la charla informativa comentaron que el próximo miércoles habrá una mesa de diálogo con las autoridades provinciales y, en base a lo que se determine en dicha reunión, van a decidir si se va a continuar con la medida de protesta sin asistencia a las aulas o si después de las vacaciones de invierno se va a dictar clases normalmente.



Los padres apoyaron la lucha de los maestros y profesores, quienes expresaron que desean que sus hijos puedan asistir a clases todo el año, que mejoren las condiciones de trabajo y el sistema educativo también tenga una mejoría para que los chicos aprendan todo lo necesario en el año curricular.



En tanto, los referentes de la reunión informativa en el principal paseo público que disponen los jardinenses expresaron que a ellos no les gusta hacer paro, quieren que los alumnos aprendan, que tengan una base para el futuro pero también se ven obligados a reclamar por sus derechos porque la lucha no solo implica un mejor salario sino que también hayan edificios escolares en buen estado y con equipamiento para poder brindar las clases. Incluso acotaron que hay escuelas que no lograron entregar aún las libretas con las calificaciones debido a que no ingresó el dinero correspondiente para imprimir los boletines.



La convocatoria en tanto concluyó con una marcha alrededor de la plaza Colón para mostrar la unidad y hacer fuerza en este conflicto que tienen los educadores.