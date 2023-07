A 50 años del final de Ziggy Stardust, alter-ego de Bowie

martes 04 de julio de 2023 | 6:00hs.

Ante la sorpresa del público y la de sus propios músicos, un 3 de julio de 1973 durante el show de cierre de una gira en el mítico Hammersmith Odeon de Londres, David Bowie decretó la “muerte” de Ziggy Stardust, su más recordado alter-ego, con el cual se había convertido en el principal referente del glam rock, pero fundamentalmente había provocado una revolución cultural entre los jóvenes, al inspirarlos para que expresen libremente su sexualidad. “Este no sólo es el último show de la gira, sino que es el último show de nuestras vidas”, lanzó el artista, ante el estupor de los tres integrantes de The Spiders from Mars, la banda con la que, camuflado en el personaje de alienígena astro de rock andrógino, era referente de una revuelta cultural en la que la diversidad hacía su irrupción pública.



Hacía meses que Ziggy -la criatura de Bowie- venía siendo una invitación a visibilizar las diferencias sexuales, que escapaban del binarismo, y sus conciertos eran el espacio en el que los jóvenes manifestaban la diversidad con ropa y maquillaje llenos de brillos y colores.



Acerca de esta decisión de Bowie podría explicarse por el carácter mesiánico que Ziggy Stardust tomaba cada vez más para sus fans y que ya estaba comenzando a afectar mentalmente al artista. En distintos documentales, incluso, los músicos de The Spiders from Mars contaron que Bowie se había replegado en sí mismo.