En el interior hay pocas farmacias y se dificulta acceder a medicamentos

lunes 03 de julio de 2023 | 12:50hs.

La falta de farmacias en algunos puntos del interior de Misiones se traduce en la dificultad para acceder a medicamentos esenciales y servicios farmacéuticos básicos. En algunos casos, los residentes de estas áreas se ven obligados a desplazarse largas distancias para obtener los fármacos necesarios para cumplir con los tratamientos.

Según datos del Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Misiones (Colfarmi), la provincia cuenta con unas 568 farmacias. Del total, cerca de 200 están concentradas solamente en el Gran Posadas, a su vez, más de 50 se encuentran en el centro de la ciudad. Esta centralización de los dispensarios genera una disparidad en el acceso a medicamentos.

“Se da que en algunas localidades que son todavía chicas o que no tienen tanta densidad poblacional, que aún no cuentan con farmacias”, explicó Vania Ilchuk, presidente del Colfarmi en diálogo con El Territorio.

“Se da que se ubican las farmacias en los microcentros de las localidades, como en Posadas donde también se da lo mismo, se ubican en el microcentro, una gran cantidad de farmacias. Pero por una cuestión, más que nada de la demanda que puedan llegar a tener, porque están los hospitales, las clínicas y los consultorios médicos. Y en las localidades más chicas es por la cuestión económica, porque al abrir una farmacia se hace un análisis de costos”, agregó.

Entre las principales inquietudes contempladas en la normativa XVII Nº 93 o Ley de Farmacias que rige en Misiones desde 2016 se establecen las distancias físicas para autorizar una habilitación. Se exige que los barrios garanticen una guardia y que los medicamentos se vendan exclusivamente en los mostradores de las farmacias y por personal técnico preparado.

En las ciudades con más población, la distancia mínima entre locales es de 400 metros, mientras que en las más chicas será de 200 y 300 metros, dependiendo de la cantidad de habitantes.

Dificultad en el acceso

En Jardín América la mayor cantidad de farmacias están concentradas en el centro de la localidad. Con un total de quince locales en todo el municipio, cinco están ubicados sobre la avenida Libertad. En cuanto a los demás, seis están cerca de la avenida mencionada, uno al costado de la ruta nacional 12 cerca del antiguo edificio del hospital, dos en cercanías a la Terminal de Ómnibus y uno se abrió hace poco frente al nuevo hospital de la ciudad.

Hay muchos barrios que no tienen farmacia, por lo tanto, los vecinos deben recorrer varias cuadras si necesitan comprar un remedio. Además del hecho de que sólo abre una farmacia en la noche que hace turno, no hay locales que atienden todos los días y las 24 horas con atención al público y hay que sumar otra circunstancia: existen municipios aledaños que no cuentan con dicho servicio por la noche y sus vecinos deben viajar a Jardín América de manera obligatoria.

Las localidades como ser Hipólito Yrigoyen y Puerto Leoni ubicados sobre ruta nacional 12 cuentan con una farmacia cada una y que atienden en horario comercial, o sea, de 8 a 12 y de 16 a 20. Incluso, residentes de Yrigoyen comentaron que el local ubicado en el pueblo, por razones particulares, hay días que atiende hasta las 19.30, siendo su propietario oriundo de Jardín América.

Hay muchas andanzas para conseguir un medicamento en horario nocturno en suelo jardinese. Por ejemplo, Manuel Mancuello, que vive en el barrio San Martín, no tiene un local cerca. “Creo que por lo grande que es Jardín sí se necesitan de más farmacias, que estén más distribuidas y no sólo en el centro la gran mayoría”, expresó en diálogo con este medio. Además, consideró necesario que hayan locales con atención las 24 horas y no sólo uno cada día. Por otra parte, comentó que cada vez que precisa ir por la noche a comprar un remedio se dirige a pie y a la más lejana de su domicilio, que le demanda caminar entre 30 a 40 minutos.

Por otro lado, desde Hipólito Yrigoyen dio su parecer Nora González. Sostuvo que la única farmacia en la comuna no hace guardia, por lo tanto, debe viajar a Jardín América para adquirir un remedio, fuera del horario comercial.

Se refirió a otro inconveniente: “Acá no siempre hay todas las medicaciones, por lo tanto, hay que viajar para comprar”, mencionó. Otra falencia que se da en dicha circunstancia es que no hay remisería, entonces, si no hay movilidad propia, hay que solicitar un remís a Jardín América para que vaya a Yrigoyen a buscar al pasajero. El costo ida y vuelta en taxi es de 2.000 pesos. “El colectivo llega hasta las 19, después de eso ya dependemos del remís”, añadió González. Por último, contó que se entera por una radio jardinense cuál es la de turno y añadió que se requiere de más locales en Yrigoyen.

Iguazú

En la Ciudad de las Cataratas sólo una farmacia permanece abierta durante las 24 horas, las demás cumplen con los turnos de forma habitual. Iguazú cuenta con 20 farmacias, de las cuales la mayoría está ubicada en la zona céntrica, situación que provoca que las personas deban trasladarse para lograr el alivio para alguna afección nocturna.

Puerto Iguazú creció de forma considerable, y ante esta situación algunos farmacéuticos tomaron la decisión de abrir sus comercios en los barrios más alejados, no solamente por el mercado sin explotar en la zona, sino para brindar un mejor servicio. No obstante 20 farmacias no son suficientes para cubrir la demanda de 48 barrios.

“En Iguazú hay alrededor de 20 farmacias, la mayoría concentradas en el casco céntrico. Si bien, hay algunas que están ubicadas en algún barrio, en la mayoría no hay y tienen que trasladarse varias cuadras para acceder a una”, indicó Valeria Mauriño representante del colegio de farmacéuticos de Iguazú.

Asimismo, Mauriño remarcó que “Farmacia Cataratas” es la única que cumple turnos las 24 horas, está ubicada estratégicamente a metros del hospital Marta Schwarz, pero no alcanza. “Teniendo en cuenta que la población en Iguazú ha crecido mucho, como así también los barrios y en un radio muy grande, siempre faltan farmacias establecidas en los barrios”, remarcó.

Montecarlo

Por otra parte, Montecarlo cuenta con doce farmacias en su zona urbana, de las cuales una de ellas es la del hospital y otra que pertenece al IPS.

Gran parte tiene su local sobre la avenida El Libertador, desde la Shell hasta la comisaría de la localidad.

Las colonias y barrios no cuentan con farmacias, y suelen haber medicamentos esenciales en los Centros de Atención Primaria de la Salud.

Con la información de corresponsalías Jardín América, Puerto Iguazú y Montecarlo