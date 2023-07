Batacazo en San Juan: Orrego se quedó con la gobernación

lunes 03 de julio de 2023 | 6:04hs.

“Vengo a reconocer el triunfo de Juntos por el Cambio en San Juan”, dijo ayer minutos antes de las 21 Sergio Uñac, gobernador de San Juan, en conferencia de prensa sobre el triunfo de Marcelo Orrego, candidato de Unidos por San Juan, quien se imponía aún cuando no se habían escrutado ni el 50% de las mesas.



“He tenido una comunicación con Marcelo Orrego. Lo he felicitado y he quedado a disposición para arrancar la transición cuando ellos lo estimen conveniente. Estamos a entera disposición para que la transición sea lo más ordenada posible. La provincia es una provincia con equilibrio y cuentas claras”, remarcó Uñac.



El gobernador agregó: “Quiero agradecerles a mis candidatos, que dieron todo. El pueblo se expresa y hay que reconocer esto. Así como hace 8 años, o en toda mi carrera política durante más de 20 años, nos tocó muchas veces ganar y festejamos y recibimos llamados de otros contendientes, esta vez ha sido absolutamente al revés y lo que hago es reconocer al candidato que ganó, que es Marcelo Orrego. Hay que reconsiderar y reestructurar un proceso de 20 años de peronismo y mirar cuáles son los próximos caminos que deberemos tomar”.



Y concluyó: “Hay que reconocer que el próximo gobernador es Orrego”.



El peronismo quedó ayer como segunda fuerza más votada con poco más de un 44%, de los cuáles el candidato más votado en la interna provincial resultó el exgobernador José Luis Gioja con un 28,36%, seguido por Rubén Uñac (hermano del gobernador actual) que logró poco más de un 16% de los sufragios.



Palabras del ganador

“Quiero agradecer a todos los sanjuaninos que confiaron en nosotros”, dijo Marcelo Orreglo, el candidato de Unidos por San Juan que fue electo ayer como el nuevo gobernador de la provincia.Orrego de 48 años es abogado laboralista y se desempeñaba actualmente como diputado nacional por el Frente Juntos por el Cambio.



Acompañado por Horacio Rodríguez Larreta, Martín Lousteau y José Luis Spert, Orrego habló luego de que Sergio Uñac reconociera la derrota. “Sabemos que no nos han regalado la confianza, nos la prestaron. Les digo que aquellos que no han estado de nuestra propuesta, sepan que este gobernador va a trabajar absolutamente con todos, sin distinción de ideología política. He venido a la política a trabajar, cumplir y hacer”.



Y agregó “hay muchas cosas que se han hecho bien, pero hay muchas cosas que cambiar. Y a mí no me van a temblar las manos para hacer las cosas que hay que hacer. Los cambios que se vienen son cambios con certezas”, se despachó el gobernador electo.



Por la mañana y luego de votar Orrego había hablado con la prensa e insistió en que dejaría sin efecto la Ley de Lemas si era elegido para el cargo.



“La Ley de Lemas es una ley de trampas, no terminan ganando quienes más votos sacan, sino la agrupación de partidos que más votos acumuló. Si soy gobernador, voy a eliminar la ley de lemas y mandar un plebiscito para que el gobernador dure 4 años en sus funciones”, manifestó.



Felicitaciones

Ayer poco después de las 20 ya había festejos y felicitaciones por parte de los dirigentes de JxC para el candidato sanjuanino y gobernador electo. Patricia Bullrich, precandidata a presidente por Juntos por el Cambio, informó a través de Twitter que se comunicó con el candidato a gobernador del espacio Marcelo Orrego.



“¡Ganamos San Juan! ¡Felicitaciones Marcelo, y todo el equipo sanjuanino de Juntos por el Cambio! No hubo aparato, ni cambio de reglas, ni poder que frene la voluntad de cambio del pueblo. Gracias San Juan por este día histórico”, dijo Bullrich.



Horacio Rodríguez Larreta llegó ayer pasadas las 20 a San Juan junto a Gerardo Morales y Martín Lousteau para acompañar al postulante a gobernador de Juntos por el Cambio. Desde el espacio del actual Jefe de Gobierno Porteño consideran un batacazo el desempeño logrado por Orrego para asegurarse la gobernación de San Juan.



Malestar con la Corte Suprema

En Pocito, ayer al medio día Sergio Uñac había cargado contra la Corte Suprema que no le permitió ser candidato a la reelección y adelantó que recurrirá a la Corte Interamericana “para que revise lo actuado a la luz de los antecedentes”.



Antes de emitir su voto, Uñac dijo que el máximo tribunal “falló con un criterio el caso de San Juan y aplicó otro criterio para el caso de los intendentes de la provincia de Buenos Aires y el gobernador de Formosa”, y tras asegurar que el fallo en contra de su candidatura “fue un desastre jurídico” recordó que el procurador Eduardo Casal “primero dijo que la Corte no debía intervenir y después que mi candidatura era inconstitucional”.



Así, señaló que “la Corte Interamericana por lo menos deberá preguntarles qué criterio van a seguir o si todas las semanas van a estar cambiando de idea o la van a aplicar según le convenga a alguien”.

Participación del 68%, una de las más bajas

Las elecciones para gobernador y vicegobernador de San Juan cerraron ayer por tarde con normalidad a las 18, con una asistencia estimada del 68% de los habilitados en el padrón, uno de los guarismos más bajos de la historia de la provincia. Así lo informaron fuentes electorales, quienes recordaron que el 14 de mayo pasado, cuando se eligieron legisladores e intendentes, votó el 75% de los inscriptos, y añadieron que ayer el porcentaje más bajo, 55, se dio en el Departamento Iglesia, mientras el más alto se registró en Albardón, con 77%. No obstante, el porcentaje de votantes había aumentado de manera significativa en pocas horas, ya que hasta el mediodía había sufragado solo el 24% de los inscriptos.



Se trató de una inédita jornada electoral en la que solamente estuvieron en disputa las categorías de gobernador y vice, luego de que en mayo pasado los ciudadanos de esa provincia concurrieran a las urnas para elegir al resto de los cargos (legisladores provinciales, intendentes y concejales) ante la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de dar lugar a un planteo de inconstitucionalidad contra la candidatura a la reelección del mandatario Sergio Uñac. Pasado el mediodía, el Tribunal Electoral Provincial estimaba que el 24% de los 603.000 empadronados ya habían votado y poco después de las 16 se calculaba que ese porcentual había subido al 60%.



Finalmente la asistencia se estimó en 68%. En las 234 escuelas destinadas a los comicios casi no hubo denuncias por demoras en la instalación de las 1.795 mesas receptoras de votos, indicaron autoridades judiciales.Los 603.276 sanjuaninos habilitados para estos comicios eligieron a su próximo gobernador de entre 10 candidatos por el Sistema de Participación Democrática Abierta (Sipad), similar a la Ley de Lemas.