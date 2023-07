Misiones continúa sin casos y se destacan cuidados de bioseguridad

lunes 03 de julio de 2023 | 6:04hs.

La emergencia sanitaria por influenza aviar fue declarada a mediados de febrero en el país. A partir de allí se prohibió el traslado de aves vivas en todo el territorio nacional, así como también todo tipo de actividades que involucren a estos animales al aire libre. La enfermedad se traslada con las aves migratorias que esten infectadas y el mayor riesgo es el contagio con las aves de traspatio.



En este contexto, los más afectados fueron los productores avícolas quienes debieron paliar la situación de diversas maneras hasta que la situación pueda flexibilizarse. El panorama epidemiológico no se normaliza, pero los casos a nivel nacional mermaron, aunque anticipan un rebrote luego del invierno.



Misiones fue la primera provincia en recibir aves bebés para los agricultores familiares y desde el 20 de junio el Senasa también habilitó el ingreso en Neuquén. Hasta la fecha, son las provincias que tienen este permiso.



Desde la Asociación de Ferias Francas, destacan el compromiso de los agricultores familiares con las medidas de bioseguridad y protocolos para evitar los contagios. Mientras que, del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) resaltan la capacitación constante a los productores y la labor de las instituciones provinciales y municipales.



Al respecto, Gabriel Gómez, referente de Agricultura Familiar del Senasa por Corrientes y Misiones, en diálogo con El Territorio indicó que en la tierra colorada los técnicos de organismos competentes trabajan arduamente en la capacitación constante con las familias productoras con foco en el bienestar animal y la producción avícola. “Sanidad y bioseguridad son temas recurrentes en las reuniones informativas que se llevan adelante. Lo que nos permite tener el cuidado necesario en la producción de aves en el sector de la Agricultura Familiar”.



Habilitación del Senasa

En la actualidad, la emergencia sanitaria continúa. El Senasa en su parte semanal epidemiológico demuestra que hubo una merma en los casos, pero el organismo sanitario insiste en los cuidados y protocolos a tener en cuenta ante un caso sospechoso en las provincias para que no exista un rebrote.



En este marco, Misiones el pasado 24 de mayo fue la primera provincia en recibir pollitos bebés para los agricultores familiares tras un pedido de la Asociación de Ferias Francas de la provincia al Senasa. El organismo de sanidad y calidad alimentaria habilitó el ingreso de las aves para la producción y a partir de dicha fecha cada quince días reciben 70 aves cada productor familiar que cumpla con los requisitos de bioseguridad y estén inscriptos en la lista.



Para destacar, Misiones no tuvo casos hasta la fecha y esto permitió que el organismo facilite el ingreso de los animales.



El referente de Agricultura Familiar del Senasa por Corrientes y la tierra colorada volvió a resaltarv que “Misiones y Neuquén son las provincias que están recibiendo aves bebés para la producción de agricultores familiares”.



Influenza aviar

Gómez explicó que la influenza aviar se sostiene a nivel mundial a través de aves migratorias del reservorio natural y por medio de éstas llega la infección a los territorios. “En Misiones tuvimos la suerte que estás aves no llegaron por lo que no hubo casos en aves silvestres. Esto permite que no exista un inició del ciclo de la enfermedad en la jurisdicción. Lo opuesto sucedió en Corrientes, donde a través de las aves silvestres hubo un contagio hacia las de traspatio y tuvieron su brote que fue controlado por los agentes del Senasa”.



Tras ser consultado por el contexto actual de la enfermedad en la provincia, el especialista sostuvo que “nos encontramos en una etapa en que por las temperaturas que tenemos las aves no están migrando hacia nuestra zona”.



No obstante, anticipó que llegan entre finales de la primavera y principios del verano por lo que se presume que podrían aparecer brotes.



“La mayor contaminación llegó por la ruta del Océano Pacífico. Por ende, sucedieron los casos en el NOA y de aquí saltaron al centro del país. Mientras que, las aves migratorias que llegaban del Atlántico y pasaban por nuestra región no fueron frecuentes por la sequía. Al no ocurrir esto, Misiones no tuvo mayores inconvenientes”, describió.



El arribo

Misiones fue la primera provincia en recibir pollitos tras declararse la emergencia sanitaria por influenza aviar el pasado 15 de febrero. A finales de mayo, más precisamente el 24, arribaron a la provincia 13.100 aves bebés. El Senasa habilitó mediante un protocolo sanitario el movimiento para el sector de Agricultura Familiar, teniendo en cuenta que la provincia no posee casos de influenza aviar, situación que continúa hasta la fecha.



En Misiones, la entrega se produjo en las localidades de Campo Viera con un total de 2.070 aves bebés. En Aristóbulo del Valle 2.030, en San Vicente fueron entregadas 3.405, 910 en San Antonio, 710 a Wanda, 1.930 a Eldorado, 1.050 a Jardín América y 995 en Apóstoles. Lo equivale a un total de 13.100 pollitos. Cada productor recibe 70 pollitos.



Esta posibilidad de movimientos fue producto de un proceso de trabajo llevado a cabo por el Centro Regional Corrientes-Misiones del Senasa junto a la secretaría de Agricultura Familiar y ministerios del Agro y de Salud Pública de Misiones, ante la solicitud de la Asociación de Productores Feria Franca de la provincia.



Para ello, los productores deben contar con el Documento de Tránsito Electrónico (DT-e), así como la inscripción en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (Renspa) del Senasa y la correspondiente habilitación sanitaria para la adquisición de pollitos.



Desde el Senasa aseguraron que es una forma de dar respuesta a los agricultores familiares en un contexto donde los pequeños y medianos productores avícolas son afectados por la gripe aviar.



Actualmente la provincia recibe pollitos bebés cada 15 días, aunque aún la situación de la emergencia no se normaliza.



“En dos etapas llegan las aves. Al productor que le toca en la primera instancia, ya en la siguiente se rota con otro productor, para que a ninguno se le corte la cadena de producción”, detalló por su parte, José Villasanti, presidente de las Ferias Francas de Posadas.



También el feriante expresó que “los productores esperan que este contexto se regularice pronto”. No obstante, anticipó que se encuentran armando la lista de productores para el próximo viaje de ingreso de aves solicitando el traslado de gallinas ponedoras “debido a que hay agricultores que buscan renovar su plantel y otros sumarse a la producción”.



“El huevo casero está caro y es importante implementarlo en la chacra, para beneficio del productor”, dijo Villasanti.



También destacó que los pequeños y medianos productores avícolas que comercializan en las ferias francas de Misiones “se mostraron conformes con la gestión y por recibir el animal para su respectiva producción”.



Por último, resaltó que ya se están vendiendo los primeros pollos que arribaron por primera vez a la provincia. “Tienen 2 kilos y medio, y esto demuestra que se está avanzando. Es un alivio para el productor, y también esperanzador”, expresó.

Desde los centros de distribución

Por otro lado, Gabriel Gómez, referente de Agricultura Familiar del Senasa brindó detalles en cuanto al traslado de las aves en incubadora desde los Centros de Distribución hasta Misiones. “Los pollitos tienen un día de vida y salen desde centros de multiplicación que cuentan con toda la bioseguridad y controles correspondientes para su respectivo traslado. Por lo tanto, no hay riesgos”.



Luego, contó que son entregados a los productores de las Ferias Francas de la tierra colorada.



“Estos agricultores familiares manejan toda la información en cuanto a cuidados y protocolos de cómo trabajar con estas aves”, dijo. Y continuó: “La utilización de alfombras con desinfectantes, tejidos con mal de antipajaros, media sombra, y lo más importante que no exista contacto con aves de traspatio”.



Gómez hizo hincapié que el sector rural de Misiones tiene cuidado con la producción y sobre todo la que es para consumo. “El potencial genético que tienen estas aves, los productores lo saben y lo mezquinan muchísimo. Tienen conocimiento y la experiencia del trabajo de campo, hace que los agricultores familiares impidan que haya contacto con otras aves que son la vía de riesgo para que ingrese el proceso infeccioso”.

Agricultura de Nación indemnizará a empresas

El viernes la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía publicó a través del Boletín Oficial la asistencia económica por la emergencia sanitaria por influenza aviar para ocho empresas que debieron sacrificar gallinas y destruir huevos, a raíz de casos detectados de la gripe aviar altamente contagiosa.



Estas se repartirán poco más de 2.200 millones de pesos asignados por la Secretaría de Agricultura a modo de indemnizaciones. Al comienzo de la emergencia, el ministro de Economía y ahora precandidato presidencial, Sergio Massa, había anticipado asistencia a las empresas productoras. Luego de varios meses se concretó la resolución respectiva que se conoció el 15 de mayo pasado. Convocaba a las empresas damnificadas a inscribirse en un plazo perentorio.



Indemnizaciones

Las empresas productoras avícolas Pollolin S.A, Negri Ruben Victor, Elepeve S.R.L, Navarrete Graciela, Huevos del Pilar S.A, Carpat S.A, Granjas Carnave S.A, Aligafa recibirán en total $2.204.320.600. La primera mencionada percibirá el monto de casi 400 millones, mientras que la que menos percibe será Negri con 75 millones.



Cabe mencionar, que el sacrificio masivo de aves y la destrucción de los huevos, en caso de confirmación de la presencia de la enfermedad virósica en un gran número de aves, sucede para poner freno a la expansión territorial de la influenza aviar debido a que estas variantes son altamente contagiosas.



Parte epidemiológico

El Senasa informó que en la última semana, del 24 al 30 de junio, el Laboratorio Nacional no diagnosticó casos de influenza aviar H5. De esta manera de las 550 notificaciones analizadas a la fecha y de los muestreos realizados en las Zonas de Control Sanitario, suman 100 las detecciones que equivalen al 17,09% de la enfermedad en total en todo el país y 94 los brotes cerrados sobre el 94 %, desde el inicio de la emergencia sanitaria hace 140 días.



Los casos confirmados hasta hoy son de aves de traspatio, sector comercial y silvestres distribuidos en Buenos Aires, Córdoba, Neuquén, Santa Fe, Río Negro, Chubut, Chaco, Entre Ríos, Formosa, San Luis, La Pampa, Corrientes, Santa Cruz, Jujuy, Santiago del Estero, Salta y Mendoza.



Actualmente Corrientes, la provincia aledaña a Misiones, no posee casos activos.