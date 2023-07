Una pareja brasileña eligió Irigoyen para educar a su hija

lunes 03 de julio de 2023 | 6:04hs.

Gabriela Caramori y Antonio Silva, ella arquitecta y urbanista, él empleado público, son brasileños residentes en la ciudad brasileña de Dionisio Cerqueira, frontera con Bernardo de Irigoyen en Argentina. Son padres de Magdalena, una niña de ocho años que a principios de este 2023 inició el ciclo lectivo en Brasil, pero también concurría al colegio en Argentina. Actualmente, ya no sigue la escuela brasileña y por una decisión y elección familiar concurre únicamente a la escuela en este país.



Magdalena cursa el tercer grado del turno mañana del Instituto Superior y Cultural Latino Americano de Bernardo de Irigoyen.



El Territorio dialogó al respecto con Antonio Silva, padre de Magdalena, quien manifestó: “Mi esposa es de acá de Dionisio Cerqueira, pero yo soy oriundo de San Pablo, y algo que siempre nosotros percibimos, es que aunque vivamos tan cerca de Argentina, nosotros no conocemos gran parte de la cultura argentina. A nosotros nos gustaría brindarle a nuestra hija esta oportunidad única de vivir en una frontera y conocer otra cultura e idioma”.



A su vez resaltó que “la idea inicial fue que nosotros nos acercáramos más a la Argentina, a su cultura, valores, costumbres e idioma, en un principio lo tomamos como una experiencia complementaria, contando con su educación en Brasil y aprovechando esta oportunidad de tener el contacto con la escuela argentina”.



Con el pasar de los días, la pareja notó que su hija estaba completamente felíz e integrada a la escuela en Argentina, y “en una visita que hicimos, notamos el gran cariño de los docentes y sus compañeros”, eso sorprendió gratamente a Antonio.



“Los compañeritos de Magdalena se acercaban a nosotros nos saludaban, preguntaban cosas, entonces percibimos que era un ambiente muy acogedor, sano, feliz y muy agradable para ella y ella en ese tiempo desarrollo muchas actividades”, añadió el padre.



En ese momento, Magdalena realizaba una doble jornada que representaba mucha carga horaria para ella.



“Decidimos proporcionarle solamente la escolaridad argentina y en el caso que le falte algo como, por ejemplo, historias de Brasil -entre otras cuestiones referentes a la educación brasileña-, nosotros estamos dispuesto a complementar eso de otras maneras. Pero estamos muy satisfechos y felices principalmente con esta posibilidad que ella tiene”, expresó.



Y agregó: “Es algo que se puede medir objetivamente con su desarrollo intelectual, escolar, pedagógico, pero también va más allá, tocando los sentimientos, no es simplemente un aprendizaje formal y pedagógico es una experiencia de vida que ella está adquiriendo y en un futuro dependiendo de lo que ella elija seguir tendremos que resolver algunas cuestiones burocráticas y legales como ser la regularización migratoria, entre otros temas que son secundarios”.



También dio su testimonio de la experiencia intercultural, Daniela Rodríguez, profesora de portugués. Al conocer el idioma fue una de las primeras docentes en tener contacto con la mamá de Magdalena, cuando a principio de año asistió a entrevistarse con los directivos de la institución y contar que quería que Magdalena empiezo a estudiar en Irigoyen.



“Nos comentó que también estaba haciendo la escuela de Brasil, pero que iba a hacer como doble jornada, entonces lo que hicimos primeramente fue transmitirle la tranquilidad a la mamá de que íbamos realizar un trabajo coordinado de adaptación e inclusión, para que la alumna se sienta cómoda, sumando al trabajo al docente Diego Martins, responsable de tercer grado”, dijo Rodríguez.



“Le planteamos la situación, hicimos varias observaciones con respecto a la preocupación que teníamos para que ella se adapte. Pero cuando le conocía a Magdalena yo vi que ella se iba a adaptar pronto debido a su personalidad, es una niña feliz muy extrovertida, de todas maneras para nosotros era un gran desafío porque sabemos que la persona que es de Brasil”, cerró.