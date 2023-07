Duki imparable: cantará en la cancha del Real Madrid

lunes 03 de julio de 2023 | 6:00hs.

Mientras se esperan novedades sobre la posibilidad de que Duki agregue una tercera función en la cancha de River a las dos que programó para el 2 y el 3 de diciembre próximos (se agotaron en minutos), una nueva noticia sale de la boca del exitoso trapero.



Se sabe que viene haciendo un redituable trabajo en términos de convocatoria en la Península Ibérica. Lo que quizás no se esperaba era que tan rápido apostara a un show masivo como el que acaba de anunciar: “8 de junio de 2024, Estadio Santiago Bernabéu”.



Duki viene apuntando bien alto y haciendo camino en territorios hasta ahora no explorados. Por un lado, a finales del año pasado ofreció cuatro shows en Vélez, por otro, sigue haciendo foco en su expansión en el exterior. Viene de presentarse en su primera gira norteamericana completamente agotada con shows en New York, Chicago y Miami. Durante junio y julio está girando por España con recitales agendados en Asturias, Bilbao y Madrid, entre otras.