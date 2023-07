Empatía y respeto para brillar más que nunca

domingo 02 de julio de 2023 | 6:00hs.

En el mundo, hay todavía alrededor de 50 estados que consideran ilegal a la homosexualidad. Según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 40% de los jóvenes LGBTIQ+ consideró seriamente el suicidio debido a la discriminación. Enfermedad, anormalidad, aparente inclusión, aunque ‘cuan lejos mejor’, son todavía formas de pensar a las identidades de género que no están en la heteronorma.

Entender que orientación sexual, expresión de género e identidad de género, son conceptos muy diferentes, parece un desafío complejo, especialmente para quienes tienen sus ideas muy enraizadas en la cultura hegemónica y no pueden desencasillar algo que se debiera tomar con total naturalidad.

Por eso, si bien hay atisbos de mayor apertura, el salir a la calle cual coloridas mariposas da cuenta de una realidad que muchas veces quiere ser ocultada o denostada. En eso consiste el orgullo, en mostrar la posibilidad de vivir a pesar de la discriminación contínua.

Con esta consigna, tras las acciones que hubo en la semana y el miércoles en particular como día de la efeméride, colores, brillos y mucho arte se desplegaron ayer al atardecer en el anfiteatro El Brete con la segunda edición del Festival Pride, en Posadas.

Desde las 19 y hasta casi la medianoche, diferentes números artísticos locales se sucedieron uno tras otro con el foco en resaltar que el arte es intrínsecamente humano, bello y va más allá de toda construcción cultural de género.

Distintas muestras de arte se sucedieron hasta entrada la noche.

Acrobacias, canto, poesía deconstruida, percusión, baile fueron algunas de las primeras intervenciones que el masivo público celebró desde temprano.

El infaltable glitter y los multicolores de la bandera que representa a toda la comunidad estuvieron presentes en distintas formas y algunos incluso eligieron vestirse especialmente para esta jornada.

“La idea es buscar una forma de representar un incógnito, un no definido de figura ni género, un outfit que no fuera normativo”, definieron Jules y Seles, que aparecieron de negro, con pasamontañas y una especie de colas de pelo en formas de bolas.

Más allá de la consigna en sí, a ‘las personas más montadas’ se le obsequiaba una entrada para el after party que este año se desarrolló en Faggot, boliche que la comunidad adoptó como nicho propio.

Una gran feria, de las más nutridas de los últimos eventos en este gran anfiteatro natural El Brete, incluyó desde múltiples ofertas gastronómicas, jugos y cervezas a brillos, bijou, accesorios varios, juguetes sexuales y hasta creativas lámparas.

Grandes, chicos, familias, parejas, amigos disfrutaron de todo el festival como una propuesta artística integral, que desde la organización destacaron.

“Esta segunda edición tuvo el acompañamiento de toda la familia y del Estado, porque es parte de una política de Estado que nos incluye a todos”, arrancó subrayando Katy Solem entendiendo que “el arte es una herramienta de visibilización y de militancia y para eso sirven este tipo de festivales”. “Acá ves a familias en general, no sólo la comunidad, esa es la verdadera inclusión, llegan como a cualquier festival, a ver arte”, alegó Katy que estuvo detrás de la conducción junto a Samantha Fox.

La música de entretiempo, que en el comienzo estuvo a cargo de Loukar, fue un plus que ánimo a bailar y festejar en cada momento.

“Sólo pedimos un poco de derecho respeto”, resumió a su turno Barbarita Rod, que la descoció en el escenario con humor y reflexión en igual proporción.

Encontrarse, celebrar en un ambiente seguro, amoroso, de empatía instantánea vibró en El Brete como si este pedacito de tierra fuera todo lo que se necesita para un mundo mejor.