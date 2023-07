Histórico triunfo del argentino Francisco Cerúndolo en el césped del ATP de Eastbourne

sábado 01 de julio de 2023 | 9:00hs.

Francisco Cerúndolo sigue justificando su sitio como mejor tenista argentino de la actualidad y empieza a sumar récords a su breve trayectoria para incluir su apellido en la historia. La actuación sobre el césped del ATP de Eastbourne lo metió en un selecto grupo de deportistas albicelestes: alcanzó la final del certamen sobre césped tras superar en semifinales al norteamericano Mackenzie McDonald por 2-6, 7-5 y 6-2 en un duelo que se suspendió por lluvia el viernes y se continuó el sábado.

Mientras espera por conocer a su rival en el último encuentro del certamen que sirve como preparación de Wimbledon, el jugador de 24 años ubicó a la bandera argentina en una final sobre césped después de once años. La última vez que un deportista nacido en el país disputó el último juego de un torneo en esta superficie fue David Nalbandian en el 2012, cuando cayó contra el croata Marin Cilic en el ATP de Queen’s en una final cargada de polémica ya que lo descalificaron con un 7-6 y 3-4 favorable en el marcador.

Hasta lo hecho en las últimas horas por él, sólo otros seis argentinos habían podido alcanzar las semifinales de torneos sobre césped a nivel singles masculinos: Guillermo Vilas, Juan Martín del Potro, Guillermo Cañas, Guillermo Coria, Javier Frana y el mencionado Nalbandian.

La Torre de Tandil había dado el último registro en semifinales en el 2016: perdió ante el alemán Philipp Kohlschreiber (6-3 y 6-4) en el Stuttgart Open que había cambiado a la superficie de césped el año anterior.

Vilas, que alguna vez dijo que el “pasto es para las vacas”, fue uno de los pocos argentinos en la historia que pudo ganar copas sobre esta superficie al ganar el Masters 1974 de Melbourne y adueñarse de manera consecutiva (1978 y 1979) del Australian Open que por entonces se disputaba en césped (cambió de pista a partir de 1988).

Frana fue el otro que se trepó a lo más alto de un podio de césped cuando en 1995 venció al australiano Todd Woodbridge en el juego por el título del ATP de Nottingham. Fue la tercera y última corona en la carrera de este tenista que llegó a ser 30° del mundo en ese mismo año. Fue, también, la última vez que un argentino salió campeón sobre este tipo de pistas.

A 28 años de aquella última vez, Cerúndolo intentará conseguir lo que no pudieron otros compatriotas en el último tiempo, sobre un terreno que sin dudas es el más hostil para los jugadores nacionales. Entre Frana y lo hecho por Nalbandian en el 2012 en Queen’s, hubo otros tres casos: Guillermo Cañas cayó ante Lleyton Hewitt en el ATP de Hertogenbosch en 2001 y, tres años más tarde, Guillermo Coria no pudo contra el francés Michaël Llodra en ese mismo campeonato.

Aunque sin dudas el evento más significativo en este terreno para el tenis nacional lo tuvo Nalbandian en el 2002 cuando quedó a un paso de ganar el título de Grand Slam de Wimbledon, pero no pudo contra el poderío del australiano Hewitt aunque esa final fue la única vez que una bandera albiceleste apareció en el juego final del certamen más simbólico sobre césped.

Tras dejar en el camino al 64° del ranking en el primer duelo en el historial ante ambos, y mientras ya conoce que su rival en el debut de Wimbledon será el portugués Nuno Borges (68°), Cerúndolo espera por conocer a su rival en el choque definitorio: será el ganador del duelo entre el francés Grégoire Barrère (57°) y el norteamericano Tommy Paul (17°).

Ubicado como cuarto preclasificado del cuadro, el número 19° del conteo ATP inició su camino en la segunda fase del torneo británico que se desarrolla en el Devonshire Park Lawn Tennis Club y superó al suizo Marc-Andrea Huesler (83°) y al chino Zhang Zhizhen (54°) previamente. Luego dejó afuera a McDonald en un duelo que debió ser suspendido el viernes por lluvia cuando Fran estaba 5-2 en el tercero.

Los otros argentinos que estuvieron en este certamen no tuvieron buena suerte: Tomás Martín Etcheverry perdió en primera ronda contra el norteamericano Jeffrey John Wolf y Sebastián Báez se marchó en segunda fase contra Paul, que está como 2° mejor raqueta del cuadro detrás de su compatriota Taylor Fritz que fue eliminado en su estreno por la ronda dos.

Hay que destacar que Cerúndolo, a sus 24 años, superó en semifinales a un jugador que había dejado atrás que eliminó en Eastbourne a varios apellidos destacados como el italiano Marco Cecchinato, el estadounidense Fritz y el sueco Mikael Ymer para quedar entre los cuatro mejores del cuadro.

Es la primera gran actuación para el mayor de los Cerúndolo en césped, ya que venía de perder en segunda ronda del ATP Queen’s en la semana previa contra Grigor Dimitrov. En el 2022, fue eliminado en primera fase de Eastbourne (vs. Tommy Paul) y Wimbledon (vs. Rafael Nadal), y también se marchó en segunda de Queen’s (vs. Ryan Peniston). Son las únicas estadísticas en un main draw ATP sobre hierba.

En territorio británico buscará el segundo título de su camino profesional luego de ser campeón del ATP de Bastad en el 2022 y perder las definiciones del Argentina Open 2021 y el ATP de Lyon 2023.