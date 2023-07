El Mercado Central brindará mayor espacio a pequeños productores

sábado 01 de julio de 2023 | 6:05hs.

La nueva gestión del Mercado Central apunta al diálogo con los trabajadores del predio. Promete un espacio para los productores misioneros y trabajar de manera articulada con el Ministerio de Agricultura Familiar, el Instituto de Fomento Agropecuario (Ifai), entre otros organismos.



El nuevo presidente, Fernando Toledo, en diálogo con El Territorio afirmó que “tras los lineamientos consensuados con el gobierno provincial trabajarán en mejorar la infraestructura del mercado que data de 1984 con las premisas de innovación y nuevas tecnologías”.



Aseguró que los inconvenientes que hubo en su momento entre operadores y estibadores dentro del predio llegó a su fin. “Llegamos a un acuerdo donde todas las partes deben ceder y poner de sí para que el clima sea armónico y trabajar tranquilos”.



Nueva gestión

Fernando Toledo, es el actual presidente del Mercado Central de Misiones. Así lo designó el pasado 21 de junio el gobernador de la provincia, Oscar Herrera Ahuad. “En virtud de la renuncia indeclinable presentada por el presidente del Mercado Central, Jorge Brignole, a quien agradezco el acompañamiento y la dedicación en esta tarea, en su reemplazo asumirá Fernando Toledo quien se desempeña en el directorio de dicha institución”, afirmó el mandatario provincial en su cuenta de la red social Twitter.

Fernando Toledo, el nuevo presidente. Foto: Marcelo Rodríguez

Un día después, se reunieron Herrera Ahuad y Toledo para definir las líneas de trabajo.



“Más allá de las ideas, los objetivos y las pretensiones que hay, debo consensuar con el gobernador”, había expresado en su momento el reciente designado.



Toledo ingresó al directorio de la institución en el 2017 cuando estaba Hugo Passalacqua como gobernador de Misiones y nueve días antes que finalice junio de este 2023 fue designado presidente del establecimiento que comercializa y abastece a gran parte de la provincia con frutas, verduras y hortalizas.



Tras la renuncia de Brignole, Toledo brindó detalles de la reunión que tuvo días atrás con Herrera Ahuad y sostuvo: “Misiones quiere lo mejor para este espacio, aquí hay muchos trabajadores y de aquí también salen los alimentos para muchos mercados de la zona. Por ende, los lineamientos acordados se reflejan en están cuestiones: innovación, mejoras en la infraestructura, acordar entre el directorio y las demás partes ante algún inconveniente”.



“El Mercado Central es conocido por los constantes conflictos que hubo entre estibadores y operadores que en su momento ocasionaron cortes de ruta, protestas e inconvenientes varios”, recordó.



Aseguró que a partir de esta nueva gestión buscarán terminar con estas situaciones apostando al diálogo constante entre todas las partes.



“Misiones está innovando y trabajando en los diversos ámbitos con las nuevas tecnologías. El Mercado Central también será parte de esta transformación”, expresó



Seguidamente, manifestó que en primera instancia apuntan hacia mejoras edilicias “debido a que la infraestructura es antigua y data del 1984”.



“Mejorar el ingreso, las oficinas, los pabellones donde están los operadores, y en este contexto, apoyar a los productores misioneros con un espacio donde puedan comercializar dentro del predio”, anticipó.



Funcionamiento

Según Toledo, el funcionamiento del Mercado Central se basa en un trabajo frecuente durante la madrugada, desde la medianoche hasta las 10 de la mañana. Los días de mayor movimiento son los lunes, miércoles y viernes donde circulan alrededor de 1.500 consumidores en el predio de 16 hectáreas.



Se trabaja de lunes a sábado y se comercializa en los distintos puestos frutas, verduras y hortalizas al por mayor.



“Tenemos una fuerte demanda de ciudadanos paraguayos, así como también los kioscos y supermercados de la zona y de otros puntos del interior como Leandro N. Alem, Apóstoles, Jardín América, entre otros”, detalló.



Sobre la compra de paraguayos, dijo que en el último tiempo estuvo en auge debido a que les conviene por el tipo de cambio.



En el predio hay registrados 90 operadores que comercializan frutas, verduras y hortalizas y 320 estibadores o “changas” que se encargan de subir y bajar la mercadería.



Reclamo de los trabajadores

Tras ser consultado por el constante reclamo de los trabajadores del Mercado que denunciaron en la gestión de Brignole usos indebidos del espacio público de parte de Diego ‘Bruja’ Silveira, así como también el atropello a clientes para que compren en sus puestos y no en lo de los demás operadores, el uso del predio en horarios que no estaba abierto, entre otras cuestiones. Toledo, aseguró que el miércoles se reunió con los representantes de la Cámara de Operadores.



“Acordamos un trabajo en conjunto y remarqué que esta gestión tiene como premisa el diálogo. Es importante que cada parte ceda un poco para trabajar en paz”, dijo.



Luego, contó que el problema comenzó con Silveira que en su momento fue estibador y en la actualidad alquila un local como un operador más.



A principios de marzo este matutino pudo saber que hubo denuncias cruzadas sobre la presunta competencia desleal de parte de Silveira. Luego, a mediados de abril, según los operadores consultados, el conflicto continuó.



Desde la Cámara de Operadores del predio habían asegurado que se reunieron con el directorio del mercado, que en ese momento era presidido por Jorge Brignole- y se presentó una nota con aval jurídico con pruebas que demostraban las irregularidades de Silveira en espacios públicos y horarios que no corresponden.



En su momento, el ahora expresidente del Mercado Central, había afirmado que los operadores tuvieron respuesta de parte del directorio y que se trabajaba con normalidad sin ningún tipo de inconvenientes.



No obstante, el actual presidente, se refirió al tema y dijo: “A partir de mi gestión se dejó de ocupar los espacios públicos como se denunciaba. Los inconvenientes relacionados a que no se dejaba pasar la mercadería a los demás operadores y otros inconvenientes más que se debían finalizar para trabajar de manera armónica”.



También indicó que trata de hablar a menudo con los operadores para saber si existe algún inconveniente “hasta el momento me manifestaron que están contentos con los cambios que se notan y esto se debe sostener en el tiempo, pero vamos por buen camino”.



Luego añadió que se reforzó la seguridad del lugar. Actualmente hay quince personas que forman parte de la seguridad del predio y que van rotando.



Toledo detalló que solicitó la ayuda del Grupo de Intervención Rápida (GIR) de la Policía para que haya mayores controles durante la madrugada.

Con foco en la labor articulada

Con el fin de que su gestión comience con una labor conjunta con otras entidades, Fernando Toledo afirmó que buscará crear alianzas y articular el trabajo en conjunto con el Ministerio del Agro y la Producción, Agricultura Familiar, el Instituto de Fomento Agropecuario (Ifai), con el foco puesto en la producción misionera y quienes la llevan adelante.



“Hace días atrás nos reunimos con la ministra Marta Ferreira y el presidente del Ifai para ayudar en el traslado de los productores hacia el predio”, contó. Aseguró que habrá más reuniones para llevar adelante nuevas acciones e ir mejorando a medida que sucedan.



“La tarea de darle un espacio a los productores misioneros dentro del Mercado Central también viene de la mano de un pedido de Carlos Rovira, que apuesta fuertemente a toda la producción de Misiones y lo que abarca el agro en la provincia. Por ende, desde el Mercado apoyamos esto y trabajaremos para ser parte de esta cadena”, dijo.



Añadió que Misiones es una fuerte productora de hojas verdes como rúcula, achicoria, lechuga y mandioca que ya se comercializan en el mercado y también viajan con destino hacia otras provincias.



Por último, Toledo anticipó que “el proyecto se enmarca en darle un lugar en la entrada del Mercado Central a los productores misioneros y que allí comercialicen sus productos los días y horarios que funciona el predio”.