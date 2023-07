Iguazú recibió los primeros vehículos del Ahora Taxi

sábado 01 de julio de 2023 | 6:04hs.

El programa Ahora Taxi fue ideado para ayudar a trabajadores del volante que luego de la pandemia, y ante el actual escenario económico no pueden adquirir un vehículo nuevo. Es que la normativa vigente exige que los móviles afectados como taxis y remises, no pueden tener una antigüedad mayor a 10 años.



En Iguazú fueron 75 los trabajadores que transportan pasajeros en sus automóviles los que se inscribieron al Programa, cumpliendo con todos los requisitos, sin embargo, hasta el momento son 68 las unidades autorizadas que serán entregadas en la ciudad de las Cataratas.



Ayer por la mañana, los primeros beneficiarios recibieron de manos del gobernador Oscar Herrera Ahuad y el vicegobernador Carlos Arce, las llaves de sus nuevos vehículos que al estar patentados y ploteados, ya están recorriendo las calles y prestando servicio. Cabe destacar que varios de los taxistas lograron el sueño de llegar a un automóvil cero kilómetro.



Con el hito Tres Fronteras de fondo, el gobernador Oscar Herrera Ahuad dijo que los nuevos vehículos “significan darles oportunidades a los trabajadores del volante que tanto han sufrido en pandemia. No sólo nos quedamos con las excepciones, las ayudas y el acompañamiento del municipio a los taxistas que fueron eximidos del pago de la patente, entre otros beneficios, sino que hoy nos pone muy feliz entregarle esta herramienta”.



En tanto, el intendente Claudio Filippa contó que son 75 los taxistas y remiseros que se inscribieron para ser beneficiarios del programa y cumplen con los requisitos.



Desde la concesionaria Fiat indicaron que ingresaron 68 solicitudes, de las cuales 19 ya están en proceso. “Entregamos ocho autos y once llegarán durante julio”.



Ahora Taxi es un programa provincial para facilitar la renovación de las unidades utilizadas para el servicio. El convenio con la terminal fabricante Fiat, establece que la provincia subsidiará hasta el 50% del valor del vehículo nuevo, incluyendo el equipo GNC instalado, con el compromiso de la concesionaria de tomar el vehículo usado como parte de pago.



El dueño del taxi tiene la opción de saldar el importe adeudado con un crédito del Banco Macro hasta en 36 cuotas mensuales, con una tasa subsidiada por la provincia del 25% nominal anual.



En el caso de que la diferencia que surgiera entre el valor del vehículo nuevo y el usado fuera mayor al 50%, la provincia subsidiará el 50% de su valor. Pero, si la diferencia entre ambas unidades fuera menor al 50%, subsidiará solamente esa diferencia. El taxista puede vender su vehículo usado en forma particular, previa tasación.