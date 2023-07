FTEL inició 96 horas de paro esperando mesa salarial

sábado 01 de julio de 2023 | 6:04hs.

El Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha de Misiones (FTEL), inició ayer otras 96 horas de paro, sin asistencia a los lugares de trabajo, como respuesta a la postura del Consejo General de Educación de no modificar la fecha del 5 de julio para negociar aumentos salariales. En una asamblea que finalizó en la noche del jueves, los docentes autoconvocados y otros gremios decidieron ejecutar la medida desde ayer y extenderlo al lunes, martes y miércoles.



Mantendrán la carpa blanca en la plaza 9 de Julio de Posadas con varias actividades, se concentrarán el miércoles a la espera de los resultados de la reunión con miembros del gobierno provincial y anticiparon que, de no conseguir el incremento solicitado, la huelga continuará el jueves 6 y viernes 7 de julio.



El FTEL solicita que el sueldo básico del docente suba a $59.400,77 y también reclaman mejoras edilicias, mayores partidas para los comedores y que no se contemplen descuentos a los docentes que protestaron.



A pesar de que el gobierno ya confirmó la apertura de la mesa salarial para el 5 de julio, los manifestantes mantienen las manifestaciones y huelgas.