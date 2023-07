Los niños abandonados de Itaembé Guazú están con su tía

sábado 01 de julio de 2023 | 6:04hs.

Los niños que estuvieron días abandonados en su casa de Itaembé Guazú, están al resguardo con su tía materna. Desde la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia, la abogada Florencia Leiva sostuvo que están interviniendo en el caso y que los pequeños permanecen resguardados con su tía materna. En tanto, a la mamá de los pequeños se le instruye una causa por abandono.



Asimismo, el caso derivó en una causa judicial a cargo del juez de Instrucción 3 de Posadas, Fernando Luis Verón. Según pudo averiguar El Territorio la mujer estará privada de su libertad dependiendo el avance de la investigación.



Se esperaba que ayer la mujer declare para dilucidar si es la primera vez o hubo otras ocasiones en la que los menores de edad quedaron solos, sin contención ni respaldo de un adulto. Sobre el paradero del padre, fuentes judiciales señalaron no contar con datos al respecto.



Los hechos

Tras vivir una situación de angustia y vulneración de derechos, los pequeños fueron asistidos en la jornada del miércoles tras permanecer cuatro días abandonados y sin noticia de ninguno de sus progenitores o de algún adulto responsable.



Según el relato de los niños a la Policía, durante esos días intentaron comunicarse con su madre con un teléfono celular que ella les había dejado, pero no atendió los llamados. En ese sentido, el miércoles por la tarde se llevó a cabo un operativo policial, tras una denuncia vecinal sobre el caso.



Una vez en el lugar, los efectivos policiales dialogaron con los niños quienes les dijeron que estaban solos desde hace varios días -cuatro, según relataron después- y que tenían hambre. Cuando se les consultó por qué estaban solos aludieron que su madre se había ido a trabajar, pero que no había regresado.



Tras averiguaciones con vecinos del lugar, los efectivos pudieron establecer comunicación telefónica con la tía de los menores, quien manifestó que se encontraba en el centro de la ciudad, realizándose estudios médicos y que recién estaría en el barrio Itaembé Guazú en horas de la tarde.