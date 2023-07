Denunciaron violación de límites de parte de la Armada paraguaya

sábado 01 de julio de 2023 | 6:04hs.

El Senado de Corrientes ratificó la denuncia realizada por el gobierno de esa provincia, sobre la violación de soberanía ocurrida el sábado 24 en costas argentinas Punta Ñaro, Ituzaingó, Corrientes, por parte de la Prefectura paraguaya en un procedimiento intimidatorio a pescadores argentinos en el río Paraná. Los legisladores aprobaron una resolución -este 29 de junio-, rechazando además el comunicado del 26 de junio del Comando de la Prefectura paraguaya que ratificaba el conflicto internacional por los límites. En contraposición, entre otras medidas, solicitan a la Cancillería argentina lo tome como un verdadero conflicto sistémico y permanente de violación de límites.



En la resolución del Senado correntino se solicitó al Congreso de la Nación que se requiera la remisión de todos los antecedentes, presentaciones, resoluciones de la comisión, decretos de la dictadura, previa citación al gobierno de Corrientes, para que con una delegación especial exponga los aportes, datos técnicos y jurídicos, a fin de contar con fundados argumentos que permitan rechazar lo actuado por la Comisión de límites y la dictadura. Es decir, ratificando lo establecido en el Tratado de Límites de 1876.



Los fundamentos

El presidente del Senado correntino, Néstor Pedro Braillard Poccard, dio a conocer a El Territorio los detalles de la resolución impulsada y aprobada por el bloque de senadores, más las fundamentaciones planteadas.



Ello tras ratificar la denuncia realizada por el gobierno correntino sobre la violación de soberanía ocurrida en costas argentinas Punta Ñaro, Ituzaingó, Corrientes, por parte de la Prefectura paraguaya en procedimiento intimidatorio a pescadores argentinos en el río Paraná



Plantearon que “desnuda la gravedad diplomática y que no podrá ni el Parlamento, ni la Cancillería Argentina, ni el Gobierno Nacional en su conjunto, hacerse los distraídos ante lo ocurrido, más aún con el documento aclaratorio emitido por Prefectura Paraguaya, Comunicado 03/2023 del 26 de junio del corriente año, firmado por el director de Comunicación Social Ariel Benítez Liseras, en el que el Gobierno paraguayo se atribuye en forma expresa la jurisdicción de las costas argentinas. Lo que demuestra que no se tratada de un error conceptual, sino que deja en claro la conducta sesgada que la Cancillería Argentina viene llevando respecto este tema”.



Desconocer límites

Los senadores correntinos entienden que con ello “pretenden desnaturalizar y desconocer el Tratado de Límites de 1876 fue firmado en Buenos Aires por Bernardo de Irigoyen, ministro de Relaciones Exteriores y Facundo Machain, ministro Plenipotenciario del Paraguay, posterior a la guerra, el mismo en su art. 1, adjudicó a la República Argentina los territorios de las islas Apipé Chico y Apipé Grande y la Isla Yacyretá a la República del Paraguay y las islas adyacentes a la Apipé serán argentinas, con la misma lógica para la de la Isla Yacyretá”.



Sostienen que el límite entre ambos países es el canal principal que histórica y geográficamente está al norte de la isla, mal puede una Comisión de límites, por vía de una demarcación, hecho instrumental, desnaturalizar el límite original, asentado en el Tratado de 1876 ratificado por el Parlamento argentino”.

“Nos intimidaron con armas y tuve miedo”

“Cuando nos dimos cuenta nos abordó una lancha de la Armada Paraguaya pidiéndonos un permiso para poder pescar y les dijimos que no teníamos porque estábamos en aguas argentinas. En ese momento, se lanza un prefecto hacia nuestra embarcación y entramos en discusión”, contó el guía de pesca ituzaingueño, Oscar Silva, al recordar el conflicto e intervención de la Armada paraguaya.



En diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 señaló que es la primera vez que le ocurre en 30 años de experiencia como guía en el río Paraná.



Afirmó que a sus amigos y colegas les tocó vivir situaciones similares estando en aguas del territorio nacional. Por su parte, el gobernador correntino, Gustavo Valdés, elevó una denuncia por el hecho alegando la violación de acuerdos internacionales.



“Nosotros tenemos una libre navegación en el río Paraná porque son aguas jurisdiccionales que tenemos compartidas con ellos, lo que no podemos hacer es pescar en aguas paraguayas. Para hacerlo, necesitamos un permiso de ellos, pero como no estábamos pescando en sus aguas, no necesitábamos. Ellos se tomaron una atribución diferente”, dijo Silva sobre el incidente, el cual considera que pudo ser un error por parte de la Armada paraguaya. “Yo creo que el muchacho se equivocó del lugar donde tenía que hacer su trabajo”, agregó.



Sin embargo, al momento de ser abordado teniendo dos pescadores a cargo, sintió miedo por el grupo. “Uno tiene una responsabilidad y ellos te intimidan con armas. No le desearía a nadie estar en ese momento. Tuve miedo en el momento en que el muchacho se lanzó a la embarcación porque uno no sabe la reacción que puede llegar a tener un militar dentro de su propiedad y con un arma de fuego en su poder”, manifestó.



A su vez, el guía pesquero consideró que “dentro de todo, nos desempeñamos bastante bien para que no nos lleven”. “Lo primero que pensé fue que había que hablar seriamente y tranquilo para que no pase nada grave. No queríamos que nos lleven desde Argentina a un país al que no queremos ir. Aparte ¿por qué tendríamos que salir de nuestro territorio a la fuerza? En ese momento, uno está con mucho miedo y pasan muchas cosas por la cabeza”, completó.