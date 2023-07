Padres denuncian irregularidades tras viaje de egresados a Bariloche

sábado 01 de julio de 2023 | 6:05hs.

“El peor viaje de tu vida”. Así comienza el relato de la madre de una estudiante del Instituto Privado Carlos Linneo de Oberá, que detalló las peripecias que padecieron la joven y sus compañeros en el viaje de egresados a Bariloche a cargo de una reconocida empresa de Misiones.



“Todo lo que prometen nada cumplen. Chicos enfermos les dan a todos paracetamol. Las médicas supuestamente 24 horas de hotel nunca están”, escribió Vanesa López en su perfil de Facebook. Incluso, mencionó que a un chico le propinaron una patada en la mano y durante cuatro horas la única asistencia fue vendarlo, mientras lloraba. Finalmente lo llevaron al hospital y tenía dos dedos fracturados. También una chica sufrió una lesión en la cabeza y no habría recibido la atención adecuada.



López también reclamó que “compraron excursiones y no les llevan. No les devuelven la plata. No responden mensajes, se tiran la pelota”.



Ante estos reclamos, El Territorio consultó al Ministerio de Turismo si había una actuación ante lo ocurrido, desde cuya entidad señalaron que hasta ayer por la tarde “no se habían registrado denuncias formales”.



López afirmó que el hotel no tiene agua caliente, que apagan la calefacción y hasta les niegan el agua del dispenser. También cuestionó la calidad de la comida y que adelantaron el viaje a temporada baja.



“Mil cosas para poner, porque un viaje que debería ser un sueño terminó siendo una pesadilla. Los vendedores son los vendehumo más grandes. Estafadores. Juegan con las ilusiones de los chicos”, remarcó.



En la misma excursión viajaron alumnos de la Epet N° 3 y de la Escuela Normal N° 4.



El contingente regresó a Oberá el miércoles por la tarde y a los reclamos señalados se agregó que no les dieron el almuerzo.



“Que no siga pasando”

A lo largo de todo el viaje los chicos fueron detallando las falencias e incumplimientos, ya sea con audios, videos o fotos, por lo que antes del regreso varios progenitores ya se asesoraron con abogados para realizar una demanda en conjunto por incumplimiento del contrato.



“Los padres reclamamos por las condiciones del hotel, por la comida, la atención médica. Incluso creemos que incurrieron en abandono de persona”, subrayó un papá en diálogo con El Territorio.



Precisó que “los chicos regresaron a Oberá este miércoles, pero ya antes habíamos mandado una carta documento reclamando por los incumplimientos, por eso el último día la empresa les hizo hacer todo lo que no hicieron en siete días”.



Asimismo, mencionó que los tutores de al menos tres menores que resultaron heridos en diferentes circunstancias habrían iniciado demandas particulares.



“También creemos que el vendedor tiene responsabilidad por mentirnos sobre un montón de cosas y no haberse cargo cuando le reclamamos estando todavía en Bariloche, porque había cuestiones que se podían subsanar. Pero tenemos cada audio, captura y video de lo que cada chico nos fue pasando. Es lamentable cómo prometieron cosas y estando allá fue otra realidad totalmente distinta. Esto se tiene que saber, por lo menos para que no siga pasando”, subrayó.



En tanto, en la tarde de ayer varios padres comentaron que desde la cuestionada empresa los habrían presionado para que eliminen sus publicaciones en las redes sociales denunciando las citadas irregularidades.