Aún no se labran multas por uso del celular  

sábado 01 de julio de 2023 | 6:04hs.

Pese a que en otras provincias ya funciona el sistema de monitoreo para la detección de algunas infracciones, en Misiones todavía no se labran multas por el uso del teléfono celular al volante.



Así lo explicó Luis Dachary, director de Automotores y Sistema Provincial de Revisión Técnica, quien indicó que en otras provincias con el mismo sistema de monitoreo ya se viene trabajando en la detección de algunas infracciones que son viables y posibles.



Resulta importante conocer qué contemplan estos controles de monitoreo a la hora de labrar actas por infracciones de tránsito y sobre este punto se explayó Dachary, quien agregó que “en la provincia de Misiones todavía no funciona, aquí se están haciendo pruebas pero no se está llevando a cabo la acción punitiva por estas cuestiones -en referencia al uso del celular, tomar mate o la falta del cinturón de seguridad-. Igualmente el organismo de la unidad administrativa de control de infracciones va a llevar a conocimiento público justamente a esta situación desde cuándo se va a arrancar con esta medida”.



“No está permitido el uso del celular como dispositivo de comunicación como también el cinturón de seguridad que también es de carácter obligatorio y en el momento de aplicación del monitoreo si la cámara llega a ver eso, se va a sancionar por la distracción que conlleva a un alto riesgo de la pérdida del dominio del vehículo con un riesgo para la persona que conduce y para los terceros que compartimos en la vía pública”, explicó.